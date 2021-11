Les Raptors surprennent les Knicks

Les Raptors de Toronto devaient de débrouiller sans certains de leurs meilleurs éléments, comme Pascal Siakam et Scottie Barnes, lundi au Madison Square Garden, mais ils ont quand même réussi à se défaire des surprenants Knicks de New York par la marque de 113 à 104.

C’est donc OG Anunoby qui a pris les choses en main. L’athlète de 24 ans a converti 13 de ses 27 tirs, ainsi que six de ses sept lancers francs, pour 36 points. Gary Trent fils a aussi aidé son équipe avec 26 points.

Le Québécois Khem Birch fait aussi partie des joueurs qui ont obtenu des responsabilités accrues. En 31 min 12 s sur le parquet, il a inscrit six points, en plus de récolter huit rebonds et trois passes décisives. Il s’est aussi illustré en défensive, avec deux vols de ballon et un tir bloqué.

Pour sa part, Chris Boucher a amassé deux maigres points et un rebond en un peu moins de 10 minutes de jeu.

Du côté des Knicks, qui subissent seulement un deuxième revers en sept matchs, le Canadien RJ Barrett a été le plus productif, avec 27 points.

Les Raptors se dirigeront maintenant du côté de Washington, afin d’y affronter les Wizards, mercredi.