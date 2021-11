Notre engagement envers la Maison Chevalier

Comme vous le savez sûrement, Gestion 1608 inc., une société de notre groupe immobilier, a fait l’acquisition de la Maison historique Jean-Baptiste-Chevalier la semaine dernière. Nous en sommes évidemment très heureux, mais aussi conscients du lot de responsabilités qui vient avec l’achat d’un bâtiment classé.

Nous croyons que la préservation de notre patrimoine est une responsabilité de tous. L’entreprise privée doit aussi participer à ce défi collectif. Notre engagement en ce sens est sans équivoque.

Un mot maintenant sur l’accessibilité du public. Les voûtes représentent l’espace intérieur de la Maison Chevalier qui revêt un intérêt pour le public. Notre volonté est clairement d’optimiser leur utilisation pour les rendre accessibles au plus de gens possible durant l’année. Nous rencontrerons à nouveau nos partenaires du Centre de valorisation du patrimoine vivant ainsi que le Musée de la Civilisation afin d’échanger sur l’utilisation future des voûtes.

Nous sommes convaincus que nous participerons à rehausser le dynamisme du secteur en y amenant plusieurs nouveaux travailleurs et en optimisant l’utilisation des voûtes de la Maison Chevalier. Nous sommes conscients qu’il s’agit d’un bâtiment patrimonial de la plus haute importance et nous l’entretiendrons en conséquence. Comme citoyens de la région de Québec, nos intérêts ont été, sont, et seront toujours en symbiose avec ceux de notre communauté.

Au plaisir de se croiser dans le Petit Champlain!

Alexandre Tanguay, Pour Gestion 1608 inc. et Groupe Immobilier Tanguay inc.