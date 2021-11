Novavax soumet son vaccin pour approbation au Canada

L’entreprise pharmaceutique américaine Novavax a annoncé avoir soumis une demande d’homologation de son vaccin contre la COVID-19 à Santé Canada.

Une fois approuvé, il s’agira du premier vaccin fonctionnant sur la base de protéines sur le marché canadien.

Dans un communiqué diffusé lundi, Novavax a indiqué avoir complété tous les modules requis par Santé Canada pour son homologation.

Les études cliniques de ce vaccin ont été effectuées sur un total combiné de 45 000 personnes aux États-Unis, au Mexique et au Royaume-Uni.

Les tests effectués au Mexique et aux États-Unis ont abouti sur un taux de protection de 100 % contre les symptômes modérés et plus sévères de la COVID-19, et d’une protection de 90,4 % au niveau global.

À l’instar des autres vaccins homologués jusqu’ici, le vaccin de Novavax requerra deux doses, à injecter dans un intervalle suggéré de 21 jours, afin de maximiser son potentiel de protection.

