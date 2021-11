Pensionnats autochtones: l'Ontario publiera près de 2000 certificats de décès

L'Ontario dit avoir trouvé environ 1800 enregistrements de décès d'enfants autochtones d'âge scolaire qu'il transmettra au Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR), a rapporté le Globe and Mail lundi.

La province a fait savoir qu'elle transférera les documents dans les prochains mois, ce qui ferait de l’Ontario la troisième province à le faire, malgré des années de demandes de dossiers, selon le CNVR.

Les demandes de divulgation des dossiers provinciaux remontent à au moins six ans, soit depuis la publication du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, qui demandait aux coroners en chef et aux agences provinciales d'identifier tous les dossiers de décès d'enfants autochtones pris en charge par les autorités des pensionnats et de mettre ces documents à la disposition du Centre national pour la vérité et la réconciliation, a indiqué le Globe and Mail.

Jusqu'à présent, seules la Colombie-Britannique et l'Alberta s’y sont pleinement conformées, selon Raymond Frogner, responsable des archives du CNVR, interrogé par le quotidien torontois. D'autres juridictions ont produit des dossiers, mais les réponses seraient incomplètes, selon lui.

Les 1800 enregistrements de décès couvrent les 70 dernières années et sont détenus par le Bureau du registraire général, l'organisme responsable de l'enregistrement de toutes les naissances, les mariages et les décès en Ontario.

La recherche de ces dossiers a commencé vers la fin de 2016 et a demandé beaucoup de temps, notamment à cause de «flou de la documentation», et au fait que cette dernière n’était pas précise, a soulevé M. Frogner.

