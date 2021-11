Quand un service de police demande l’aide de la mafia

Il y a quelques jours, les journalistes Félix Séguin, Éric Thibault et Marc Sandreschi du Bureau d’enquête nous apprenaient que la police de Montréal avait demandé à un influent mafieux du clan Rizzuto de calmer les gangs de rue qui sèment la terreur dans le secteur nord-est de la ville.

Pensez à ça deux minutes.

La police (qui est censée, à moins que je me trompe, arrêter les bandits) a demandé à la mafia de dire aux gangs de rue de régler leurs différends plus discrètement.

On se croirait dans La guerre des tuques...

« La guerre, la guerre, c’est pas une raison pour se faire mal ! »

LES RÈGLES DU JEU

Ça me fait penser à quand j’étais jeune et qu’on jouait aux cowboys et aux Indiens.

Il y en avait toujours un qui disait : « Time out ! Quand vous nous attachez, pouvez-vous serrer la corde un peu moins fort ? »

C’est comme si la police et les bandits déclaraient une trêve de quelques heures le temps de revoir les règles du jeu.

« Bon, O.K., vous pouvez vous tirer dessus si ça vous chante, mais pouvez-vous faire ça dans un terrain vague, loin des résidences ? Aussi, Johnny, pas de problème si tes gars vendent de la coke, mais pas devant les écoles, O.K. ?

« Correct, les boys ? On s’entend tous pour respecter les règles ? Parfait, dans deux heures, on recommence à se courir après ! »

C’est comme la guerre. J’ai toujours trouvé ça bizarre qu’il y ait des règles dans la guerre.

Tu as le droit de raser une ville comme les Américains l’ont fait à Dresde, puis à Hiroshima et à Nagasaki, mais tu n’as pas le droit de torturer ou de tuer tes prisonniers de guerre.

Il y a des choses qui se font et d’autres qui ne se font pas.

Même la guerre – qui est quand même le stade ultime de l’anarchie, on s’entend – est régie par des conventions !

C’est comme si la police disait : « On n’a pas de problème avec le fait que vous brisiez la loi et que vous commettiez des crimes, on comprend, vous êtes des bandits et c’est ce que les bandits font, mais vous ne pouvez pas faire ça n’importe comment, il y a des règles à respecter. »

LA TAG

D’ailleurs, même la police doit respecter des règles.

Par exemple, tu peux mettre le domicile d’un mafioso sur écoute, mais tu ne peux pas écouter ses conversations quand il parle à son avocat.

Comme lorsque tu joues à la tag et que le gars que tu poursuis depuis 10 minutes entre dans son « coin ».

Il est protégé, tu ne peux plus le toucher !

Tu dois attendre qu’il sorte de son coin pour continuer de lui courir après...

REGARDER AILLEURS

En fait, tout ça montre à quel point nous sommes hypocrites.

« Continuez de commettre des crimes, mais faites-le discrètement, comme ça, on va pouvoir continuer de faire semblant que vous n’existez pas... »

Tiens, on devrait faire un sondage : selon vous, quel groupe criminel devrait gérer le crime organisé à Montréal ?

Les gangs de rue, les Hells ou la mafia ?

M’est d’avis que Rizzuto gagnerait.