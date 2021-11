Québec solidaire lance une campagne publicitaire contre le 3e lien

Les opposants au 3e lien n’ont pas besoin de Steven Guilbeault et du gouvernement Trudeau pour mener leur bataille, a signalé le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, lors du lancement d’une offensive publicitaire.

Rappelons que vendredi dernier, le nouveau ministre fédéral de l’Environnement ex-militant écologiste Steven Guilbeault a annoncé qu’Ottawa mènera sa propre évaluation environnementale concernant le projet de tunnel entre Québec et Lévis.

Le premier ministre François Legault a aussitôt crié au gaspillage de fonds publics, en déplorant un dédoublement qu’il considère inutile, puisque le gouvernement du Québec planifie déjà ses propres études environnementales.

Pour une rare fois dans ce dossier, du moins sur ce point, Gabriel Nadeau-Dubois semble partager l'avis de François Legault. En simple : Ottawa n’a pas à se mêler des études environnementales.

Un débat québécois

«Ce n’était pas nécessaire. Je pense que le Québec est capable de mener ses débats en matière d’environnement», a expliqué le chef parlementaire de Québec solidaire, lors d’un point de presse.

«On est capable de gagner cette bataille-là au Québec, a également soutenu M. Nadeau-Dubois. [...] Le débat sur le 3e lien doit se faire au Québec et je pense que les Québécois et les Québécoises qui sont préoccupés par l’environnement vont gagner ce débat-là contre François Legault.»

«Je ne crois pas qu’on ait besoin du gouvernement de Justin Trudeau pour gagner ce débat-là au Québec», a-t-il résumé.

Offensive publicitaire

Depuis la passerelle qui surplombe l’autoroute Laurentienne, M. Nadeau-Dubois et ses députés de Taschereau et Jean-Lesage, Catherine Dorion et Sol Zanetti, ont d’ailleurs lancé lundi matin une nouvelle campagne publicitaire contre le projet de 3e lien.

De gigantesques affiches, commanditées par Québec solidaire, seront installées en bordure des principaux axes routiers de la région.

Une première, dévoilée à titre d’exemple, suggère que le tunnel amènera «50 000 voitures de plus» à chaque jour, à l’entrée du centre-ville.

Lors d’une entrevue avec notre Bureau parlementaire, la semaine dernière, le ministre des Transports, François Bonnardel, a contesté vivement ce genre d'affirmation, qu'il considère mensongère. Selon lui, le nombre de véhicules projeté dans le futur tunnel est déjà présent sur le réseau routier, «matin et soir», a-t-il insisté.

