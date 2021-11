Réduire la vitesse ne suffit pas à Sept-Îles

Les automobilistes doivent lever le pied dans certains secteurs de Sept-Îles depuis un mois, une mesure qui ne semble cependant pas encore avoir l’effet escompté.

Notamment, la vitesse maximale a été abaissée de 70 à 60 km/h dans une partie du secteur Gallix, tandis qu’elle a été abaissée à 40 km/h dans le cœur du village et demeure à 30 km/h dans les zones scolaires.

«Hier, une camionnette est passée avec un trailer. Ça roulait 90 dans une zone de 30», a malgré tout constaté un résident du secteur Gallix, Luc Therriault.

L'homme est préoccupé pour la sécurité des citoyens, particulièrement des enfants. «J’ai déjà vu un petit gars, l’hiver, se lancer dans le banc de neige près de l’école parce qu’il a réalisé qu’il se ferait frapper», a-t-il témoigné.

Lorsque Luc Therriault a constaté que le comportement des automobilistes n’avait pas changé depuis la réduction de la limite de vitesse, il a contacté les autorités.

Dès le lendemain, la Sûreté du Québec était sur place.

Des citoyens du secteur Gallix doutent de la pertinence de la réduction des limites de vitesse dans le secteur, mais plusieurs sont convaincus qu’une présence policière accrue contribuerait à réduire les comportements délinquants sur la route.

Comme mesure supplémentaire pour réduire la vitesse des automobilistes à Gallix, la Ville de Sept-Îles envisage d’installer un radar mobile. Huit de ces appareils ont été installés dans différents secteurs de la ville au cours de la dernière année. Devant l’accumulation des plaintes, la Ville pourrait réduire la vitesse dans plusieurs autres secteurs.

«Ça pourrait être l’ensemble des petites rues locales. La réflexion se poursuit parce qu’on se rend compte qu’ailleurs, ça se fait de plus en plus de réduire la vitesse sur toutes les rues locales à 40 kilomètres à l’heure et garder des accès, comme les rues Smith, Régnault, Napoléon et compagnie, à 50 kilomètres à l’heure» , a fait valoir la Ville.

Dans les secteurs périphériques comme les Plages, Moisie, le parc Ferland et dans le nouveau quartier Rochette, les limites de vitesse sont déjà fixées à 40 kilomètres à l’heure.