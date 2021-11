Sécurité routière: les candidats interpellés

Aux prises avec des problèmes de sécurité routière récurrents dans leur quartier, des citoyens de Sillery réclament de la part des candidats à la mairie un plan de match qui leur permettra enfin de cesser de vivre dans la crainte.

Développées dans les années 50 et 60, les rues résidentielles avoisinant l’école Saint-Yves, à Sillery, dont les avenues Charles-Huot et des Gouverneurs, n’ont jamais été réaménagées pour tenir compte de la mobilité durable, des cyclistes et des piétons.

Constatant les problèmes causés par la vitesse excessive des automobilistes qui les empruntent comme voies de transit, la circulation de camions malgré des interdictions et l’absence de surveillance policière, les citoyens se sont maintes fois mobilisés depuis une décennie.

Une pétition a circulé, et un mémoire a été déposé en 2020, où des solutions ont été proposées. La Ville a rencontré les citoyens, pour revenir avec une solution qui, évidemment, ne convainc personne. La vitesse a été augmentée cet été, de 30 à 40 km/h sur des Gouverneurs et Charles-Huot, comme c’est le cas dans plusieurs rues de Québec depuis l’adoption de la nouvelle Stratégie de sécurité routière.

Une aberration

La Ville plaide une « approche rigoureuse basée sur plusieurs facteurs de détermination des limites de vitesse, dont l’aménagement, la configuration et l’usage de chacune des rues », explique David O’Brien, aux communications. Elle plaide aussi « une plus grande cohérence » grâce à des vitesses « mieux adaptées » par type de rue.

On peut pourtant lire, sur le site internet de la Ville, que lors d’un impact à 40 km/h, 60 % des piétons survivront, comparé à 90 % à 30 km/h.

Quoi qu’il en soit, à Sillery, les problèmes persistent et la surveillance policière est absente. « Cette augmentation de vitesse, c’est une aberration, c’est à n’y rien comprendre et c’est vraiment irresponsable », lance Lisa Lavoie, résidante de l’avenue des Gouverneurs, qui déplore un manque de transparence.

Pédiatre au CHUL, clinicienne chercheuse qui a fait sa formation complémentaire en prévention des blessures chez les enfants, la Dre Émilie Beaulieu s’y connaît bien en matière de sécurité routière. Cette résidente de l’avenue Charles-Huot a contribué à plusieurs publications et projets sur le sujet. Elle réclame de la Ville une approche basée sur la science.

« Les articles scientifiques sur lesquels la Ville dit se baser, on ne les a jamais vus, souligne la Dre Beaulieu. Ce que dit la science, en ce moment, c’est qu’une signalisation simple, comme changer la limite de vitesse seule, quand on connaît déjà une problématique, ça n’aura pas d’impact suffisant pour changer la situation. »

Les citoyens souhaitent que les candidats prennent position de manière à amener la sécurité routière à Sillery et à Sainte-Foy, au cœur de la campagne électorale.

« On a besoin de plus que de simples engagements généraux, martèle Émilie Beaulieu. Ce qu’on a eu jusqu’à présent, à la Ville, ce sont des gens qui tentaient de régler le casse-tête rue par rue, mais il faut une vue d’ensemble et un plan de match adéquat et efficace. »

L’appel est lancé, en cette dernière semaine de campagne.