Six pièces au Périscope

Six spectacles constitueront le segment hivernal et printanier du Théâtre Périscope. Un mélange de pièces qui ont été repoussées par la pandémie et de projets tout neufs avec trois nouvelles créations.

L’année 2022 débutera, le 25 janvier, avec Madra, qui devait être présentée au printemps 2020. Succès à La Licorne en 2018, cette pièce est un huis clos sur la peur.

Maddy et Alex, des parents dévoués, protègent du mieux qu’ils le peuvent leur fils de trois ans. Un incident, survenu lorsque la grand-mère garde l’enfant, les amènera à remettre en question la confiance qu’ils accordent à tous ceux qui les entourent.

« Madra aborde la surprotection de nos enfants et l’éloignement de nos instincts. C’est très bien écrit, c’est un thriller psychologique et c’est une pièce qui tient les spectateurs en haleine. C’est aussi quelque chose d’émotif, car il s’agira de ma dernière mise en scène à titre de directrice artistique du Périscope », a lancé Marie-Hélène Gendreau, qui quittera son poste en début d’année.

Blackbird, qui suivra, du 16 février au 5 mars, est la reprise d’une pièce qui a été présentée à l’hiver 2019 à Premier Acte. Il s’agit d’une confrontation entre un homme qui a fait six ans de prison pour avoir abusé d’une jeune femme qui avait 12 ans à l’époque. Gabrielle Ferron avait été magistrale dans le rôle de Una.

Deux lectures

Les pièces Je suis mixte (8 au 13 mars), La fin de la fiction (22 mars au 9 avril), L’écrit (5 au 23 avril) et Titre(s) de travail (19 avril au 7 mai) défileront lors de la portion printanière de la saison 2021-2022.

Deux lectures seront offertes, en programme double, le 16 janvier, avec Méthadone Bertrand, de Vincent Paquette, et Pas d’choux kale pour les cassés, de Lauréanne Dumoulin. Ces finissants en jeu ont remporté le concours d’écriture L’Aiguisoir du Conservatoire d’art dramatique de Québec.

Marie-Hélène Gendreau entreprendra un nouveau défi à l’automne 2022. Elle deviendra directrice artistique du Théâtre les gens d’en bas de Rimouski.

« Mon objectif était de faire du Périscope un outil de création pour les artistes et un lieu et un espace de diffusion libre. Je suis une fille rassembleuse, qui prend soin du monde, et j’ai voulu que le Périscope soit à mon image », a lancé, avec émotion, la comédienne et metteuse en scène, dont la signature sera présente tout au long de la saison 2022-2023.

► La programmation détaillée du Périscope est en ligne à theatreperiscope.qc.ca.