Une filiale de Dorel devra payer des impôts au Luxembourg

Une filiale des Industries Dorel devra près de 64,2 millions $ US en impôts aux autorités fiscales du Luxembourg, a tranché jeudi la Cour administrative de Luxembourg.

La Cour a ainsi confirmé en appel la décision rendue par le tribunal administratif du pays. L’entreprise Dorel devra ainsi s’acquitter d’un solde résiduel en espèces ponctuel de 45,4 millions $ US.

«Nous sommes extrêmement déçus de ce jugement. Dorel a mené ses affaires de manière tout à fait transparente et légale, et a agi selon les avis de ses fiscalistes et de ses conseillers juridiques. Puisqu’il s’agit d’une décision finale de la Cour, nous nous conformerons à cette décision», a déclaré par voie de communiqué Martin Schwartz, président et chef de la direction de Dorel.

L’entreprise montréalaise a par ailleurs annoncé que ce jugement pourrait avoir une incidence de 1,90 $ US sur le bénéfice par action qui est présenté dans ses états financiers du troisième trimestre de 2021.

Dorel va publier ses résultats pour le troisième trimestre le 5 novembre prochain.

Rappelons que le litige concernait l’imposition du transfert de certains actifs qui avaient été effectués lors d’une réorganisation corporative interne en 2015.

