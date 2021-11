Vacciner vos enfants sans hésitation, plaide un pédiatre

Même si les enfants ont été moins touchés par le coronavirus, il sera important de les inoculer le plus rapidement possible quand le vaccin sera approuvé ici, a insisté un pédiatre, lors d’une entrevue accordée à Sophie Durocher sur les ondes de QUB radio, lundi.

Les États-Unis ont approuvé vendredi la vaccination contre la COVID-19 des enfants de 5 à 11 ans avec le vaccin Pfizer.

«Tant et aussi longtemps que le virus circule dans des populations non vaccinées, incluant les enfants, il y a le potentiel pour une mutation ou pour un nouveau variant qui se développe. Les virologues vous le diront, on n’est jamais à l’abri d’un nouveau variant qui pourrait échapper à la vaccination», a expliqué Dr Olivier Drouin, pédiatre à Ste-Justine au micro de Sophie Durocher.

«On est chanceux. On a été moins touchés en pédiatrie qu’avec les adultes, mais il n’en demeure pas moins que pour nous, chaque cas d’hospitalisation de petit patient qui se retrouve aux soins intensifs, c’est un cas de trop», a-t-il ajouté.

Pour l’instant, c’est davantage le virus respiratoire syncytial (VRS) qui accapare le plus de ressources dans les départements de pédiatrie. Un rappel de l’importance des mesures sanitaires pour combattre tous les virus, insiste Olivier Drouin.

Le pédiatre convient que les conséquences de la COVID-19 sont généralement moins sévères chez les tout-petits. Néanmoins, il a un message clair pour les parents qui minimisent les risques.

«Ces gens-là n’ont probablement pas eu à discuter avec des parents d’enfant qui ont la COVID et qui ont vraiment eu peur pour leur enfant. C’est parents-là existent, j’en ai rencontré», a ajouté le médecin. L’approbation du vaccin Pfizer pour les 5 à 11 ans devrait être accordée d’ici la fin novembre, selon le pédiatre.

