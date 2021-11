225 éducatrices en grève sur la Côte-Nord

11 000 éducatrices en CPE affiliés à la CSN sont en grève jusqu’à jeudi au Québec, dont 225 sur la Côte-Nord, dans les villes de Sept-Îles, Baie-Comeau et Fermont.

Le président de Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS- CSN), Jeff Begley qui s’est déplacé à Sept-Îles, a invité les grévistes à persévérer malgré le fossé qui sépare les syndicats et le gouvernement dans le cadre du renouvellement de la convention collective échue depuis le 31 mars 2020.

Le leader syndical qui terminera son mandat à la tête de la Fédération dans deux semaines estime que le gouvernement manque d’écoute dans le cadre de ce litige d’ordre salarial.

D’ici jeudi, les éducatrices tiendront leur 4e, 5e et 6e journée de grève sur les 10 que compte le mandat du syndicat qui a récemment rejeté les dernières offres.

Il n’est pas question d’accepter une «entente à rabais» affirme le syndicat.

Si les parents subissent les conséquences de ces grèves, plusieurs d’entre eux appuient toujours les éducatrices, ce qui est précieux pour la partie syndicale, a souligné Jeff Begley.

«J’espère que c’est quelque chose qui va aussi aider à faire en sorte que le gouvernement va prendre au sérieux. Qu’il arrête de tenter de diviser, mettre les éducatrices contre les autres personnels, les syndiqués contre les parents, les syndicats les uns contre les autres et qu’il mobilise», a-t-il ajouté.

Énergie positive

La présidente du syndicat des travailleuses et des travailleurs des CPE de Sept-Îles, Stéphanie Tanguay, constate la mobilisation des membres.

«C’est le fun de savoir qu’on est 11 000 dans la rue en même temps, à réclamer les mêmes choses. On sent une motivation. Les filles veulent des bonnes conditions de travail. On sent qu’à ne pas lâcher, on va y arriver. Je pense qu’il y a une énergie positive aujourd’hui», a-t-elle exprimé.

En plus des augmentations de salaire, les éducatrices réclament davantage de soutien pour les enfants avec des besoins particuliers et le respect du ratio enfants et éducateurs.

Mercredi, les éducatrices de Sept-Îles iront manifester avec leurs collègues du CPE Touchatouille de Port-Cartier affiliées au syndicat des Métallos et qui sont en grève générale illimitée depuis le 13 octobre.