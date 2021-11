MICHAUD



Suzanne Yvonne LemieuxPaisiblement au Southlake Regional Health Centre de Newmarket le jeudi 28 octobre 2021, à l'âge de 66 ans, est décédée Mme Suzanne Yvonne Lemieux Michaud, épouse bien-aimée de Roger Michaud de Keswick, Ontario, fille de feu Robert et Yollande Emond. Chère soeur de: Sylvie, Pierre (Marie-Pascale Myon), Louis-Robert (Annie Boutin) tous de Lévis, Québec et feu Marc. Elle laisse également dans le deuil ses nièces, neveux, et ami(e)s, en particulier du chapitre Keswick des Alcooliques anonymes. La famille recevra les condoléances à lale lundi 1er novembre 2021, de 19h à 21h et, de 10 h à 12 h,L'inhumation aura lieu au cimetière de Keswick. En mémoire de Suzanne, des dons à l'Association pulmonaire du Canada seraient appréciés.