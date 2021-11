Alex Belzile rappelé par le CH

Le Canadien de Montréal a procédé au rappel de l’attaquant Alex Belzile de la Ligue américaine, mardi matin.

Ennuyé par plusieurs blessures, le CH semble avoir voulu se donner une police d’assurance si jamais Brendan Gallagher n’est pas en mesure de disputer le match en soirée contre les Red Wings de Detroit, qui seront de passage au Centre Bell.

Gallagher n’était pas en uniforme dimanche dernier, quand le Tricolore a baissé pavillon pour la huitième fois en 10 sorties cette saison.

Pour revenir à Belzile, le Québécois de 30 ans a une expérience de huit parties dans l’uniforme du Canadien, dont six matchs lors des séries éliminatoires de la campagne 2019-2020.

Avec le Rocket de Laval cette saison, le natif de Rimouski a amassé un but et trois mentions d’aide pour quatre points en six rencontres.

