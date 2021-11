Aucune étude environnementale n’empêchera la construction du 3e lien, prévient le ministre Charette

Aucune évaluation environnementale ne pourra remettre en question la construction du 3e lien entre Québec et sa Rive-Sud, prévient le ministre Benoît Charette.

Qu’elles soient réalisées par le fédéral, le BAPE, Transports Québec ou le ministère de l’Environnement, les études sur le projet de tunnel Québec-Lévis serviront à atténuer les impacts du projet sur l’environnement, pas à le bloquer.

«Lorsqu’il est question d’infrastructures de cette nature-là, les évaluations environnementales visent d’avantage à atténuer les impacts environnementaux négatifs, et non pas de remettre en question l’infrastructure, et non pas dans l’optique d’empêcher sa construction», a précisé mardi le ministre de l’Environnement, avant de se rendre à la période de question à l’Assemblée nationale.

Benoît Charette estime d’ailleurs que la décision du fédéral de lancer sa propre étude environnementale sur le 3e lien est «tout simplement inutile». D’autant que le Québec fera ce qu’il veut, peu importe ce qu’en disent les troupes de Justin Trudeau.

«C’est des dédoublement d’argent, des dédoublements de temps qui ne sont pas productifs dans les circonstances et le fédéral ne pourrait pas, ultimement, empêcher la construction d’une infrastructure de cette nature-là», a insisté le ministre Charette.

Il assure que les études qui seront réalisées au Québec, d’abord par le MTQ, ensuite par le BAPE et ultimement par son ministère de l’Environnement, couvriront «tous les aspects». L'évaluation annoncée par son vis-à-vis fédéral, Steven Guilbeault, n'est donc pas pertinente, selon lui.

