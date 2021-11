Club illico: «Nous» se dévoile en vue de son lancement le 2 décembre

La bande-annonce de la nouvelle série originale de Club illico «Nous», mettant en vedette quatre amis nés à quelques jours d’intervalle dans le même hôpital, a été dévoilée mardi.

Marianne Fortier, Élise Guilbault, Marc Béland, Laetitia Isambert, Chanel Mings, Kevin Ranely et Nicolas Fontaine portent l’action de «Nous», qui repose sur un secret de famille et un drame.

Quand les quatre jeunes se rencontrent, ils ignorent qu’ils sont nés au même moment et qu’ils se sont retrouvés dans la même pouponnière. Une bonne dose de mystère entoure l’histoire et il faudra patienter jusqu’au 2 décembre quand Club illico va dévoiler les six épisodes de la première partie. «Nous» va se déployer sur 12 épisodes, et les six autres seront disponibles le 20 janvier sur la plateforme.

Le scénario de Dominick Parenteau-Lebeuf est mis en image par le réalisateur Yannick Savard et son équipe. La série est produite par Duo Productions, la boite d’Anne Boyer et de Michel D’Astous, en collaboration avec Québecor Contenu.