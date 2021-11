Comment briser ma solitude?

Je suis une femme seule de 70 ans. Comme j’ai le VPH, il m’est impossible d’avoir un copain, puisque les hommes qui sont en couple veulent faire l’amour avec leur compagne. Je ne peux pas me permettre de penser que je pourrais rencontrer un homme qui se contenterait juste de beaucoup de tendresse en échange du partage de sa vie.

Si vous saviez comme je rêve de voyager avec un homme qui m’accepterait telle que je suis, sans rien me demander. Mais ceux rencontrés en chemin et avec lesquels je me serais bien entendue, j’ai toujours été trop gênée pour leur avouer mon problème. Je ne sais plus quoi faire pour stimuler ma vie.

Désespérée

Quand on sait scientifiquement que « ...la plupart des hommes et des femmes qui ont une vie sexuelle active auront une infection à VPH à un moment ou l’autre de leur vie... », vous devez bien vous douter que vous n’êtes pas la seule dans votre cas. Le jour où vous déciderez d’ouvrir votre livre personnel à quelqu’un qui vous convient, peut-être aurez-vous la surprise de voir que vous êtes une parmi des tonnes d’autres à souffrir bêtement dans votre coin par excès d’orgueil mal placé.