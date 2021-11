Accident mortel: un receveur des Raiders devra faire face à la justice

Le receveur de passes des Raiders Henry Ruggs III devra faire face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort, après avoir été appréhendé à la suite d’un accident survenu mardi matin à Las Vegas.

Selon la police locale et tel que rapporté par le site NFL.com, les agents se sont présentés sur les lieux d’une collision impliquant un Chevrolet Corvette et un Toyota Rav4. Dans celui-ci, les pompiers ont découvert une personne décédée. Rugg, le conducteur de l’autre véhicule, était demeuré sur place et son comportement était typique de celui d’un individu ayant les facultés réduites. Il a été hospitalisé, mais sa vie n’est pas en danger.

«Les Raiders sont au fait de l’accident impliquant Henry Ruggs III survenu ce matin. Nous sommes anéantis par la mort d’une personne et nos pensées et prières sont dirigées vers la famille de la victime. Nous tentons d’obtenir davantage d’informations et nous ne commenterons pas plus pour le moment», ont déclaré les Raiders dans un communiqué.

Les avocats du prévenu, David Z. Chesnoff et Richard Schonfeld, ont réagi de façon similaire. Si le joueur concerné est reconnu coupable, il risque une peine d’emprisonnement.

Ruggs III a amassé 452 verges et deux touchés en 26 réceptions cette saison, récoltant notamment 113 verges et un majeur aux dépens des Steelers de Pittsburgh durant le deuxième match des siens.

