Denis Coderre refuse de dévoiler la liste de ses clients

Les projecteurs sont à nouveau braqués sur le candidat Denis Coderre, à quelques jours du vote, car il refuse de dévoiler les différents mandats exécutés dans le privé depuis sa défaite de 2017.

Valérie Plante fait même un parallèle entre le refus de son adversaire de rendre publique sa déclaration d’impôt et le silence entourant le nombre de billets donnés et vendus lors de l’édition de la Formule Électrique, au centre-ville.

«Il n’a pas l’obligation de le faire, mais tout tourne autour des soupçons d’apparence et de liens entre certains lobbies et l’hôtel de ville. Et c’était la même question soulevée en 2017 notamment à propos de la Formule Électrique. C’est une apparence de manque d’étanchéité ou manque de clarté. Certainement que cela ne va pas l’aider», souligne Danielle Pilette, professeure à l’UQAM spécialisée en affaires municipales, en entrevue à TVA Nouvelles.

Denis Coderre jure qu’il ne fait pas de cachette et que s’il gagne dimanche, il promet de dévoiler en temps et lieu les mandats qu’il a exécutés depuis 2017.

Valérie Plante a dévoilé dimanche, par souci de transparence, sa déclaration d’impôts de 2020.

La mairesse sortante a déclaré des revenus totalisant 184 300$, dont 181 100$ en revenus d’emploi. Elle a également inscrit 28 740$ de revenus bruts tirés de la location d’un immeuble.

Denis Coderre se défend en disant qu’il a des ententes de confidentialité.

«À tout le moins, M.Coderre pourrait dire, je fais un exercice volontaire, dans un esprit de transparence, et ce qui est absolument confidentiel, je pourrai le dévoiler peut-être un peu plus tard, mais le peut-être plus tard ne tient pas tellement, car si c’est confidentiel aujourd’hui, pourquoi cela le serait moins après le 7 novembre» souligne Mme Pilette.

Après sa défaite en 2017, Denis Coderre a travaillé:

-Fédération internationale de l'automobile (FIA)

-Stingray

-Lobbyiste pour Felix & Paul Studios

-Fondation de l’hôpital général juif

-a siégé Conseil d'administration d'Eurostar

- fondé une Société de gestion et de conseils 9377-4750 Québec inc.

En ce qui a trait à son salaire, Denis Coderre dit avoir fait «au moins deux fois plus» que celui du maire de Montréal (198 000$)

Joint par TVA Nouvelles, Stingray a indiqué: «Nous avons bien reçu votre demande et préférons décliner. Je vous invite à communiquer directement avec l’équipe de M. Coderre.»

Pour sa part, la Caisse de dépôt refuse de dévoiler les montants versés à M. Coderre en lien avec différents mandats.