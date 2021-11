Des pneus d’hiver plus rares et plus cher

Des automobilistes éprouveront davantage de difficultés pour acheter et faire installer leurs pneus d’hiver cette année à cause de la pandémie de COVID-19 qui limite les modèles disponibles.

En plus d’avoir du mal à obtenir un rendez-vous pour faire changer ses pneus dans un garage près de son domicile, leur prix a augmenté et le choix, lui, est moins grand.

Au garage Fredette Pneus et Mécanique, situé sur la rue Sherbrooke Est à Montréal, presque toutes les plages de rendez-vous d’ici le 1er décembre, la date limite pour se conformer, sont prises.

À cet endroit comme ailleurs, la pénurie de main-d’œuvre se fait aussi sentir et le choix pour des pneus est réduit.

«Dans certaines gammes, si on regarde dans les pneus chinois, il y a des manques. Dans certaines dimensions, on va avoir de la difficulté à avoir énormément de choix pour le client, mais on va toujours être capable de lui trouver une option pour chausser son véhicule en pneus d’hiver», explique Nancy Fredette, directrice des ventes et marketing chez Fredette Pneus et Mécanique.

Plusieurs automobilistes rencontrés par TVA Nouvelles avaient presque tous leur rendez-vous pour faire installer leurs pneus. D’autres, un peu plus débrouillards, expliquaient faire ce changement eux-mêmes.

