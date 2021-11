Deux nouvelles éclosions de la COVID-19 dans la Matapédia

Les autorités de la santé confirment deux nouvelles éclosions de COVID-19 dans des milieux de vie pour aînés dans la Matapédia. Au total, neuf éclosions sont actives dans cette région.

Trois résidents ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 au Centre d’hébergement Marie-Anne-Ouellet de Lac-au-Saumon. L’éclosion touche le deuxième étage de l’établissement, selon la santé publique.

Des mesures d’isolement ont été mises en place pour limiter la propagation.

Une éclosion touche aussi le Manoir des Pignons, une résidence privée pour aînés d’Amqui. Un résident et un travailleur ont contracté le virus. Tous les résidents de l’établissement passeront un test de dépistage.

La MRC a enregistré mardi 10 nouveaux cas de COVID-19.

«Oui, on n'arrête pas de dire qu'il faut apprendre à vivre avec la COVID, mais il ne faut surtout pas oublier qu'on ne pourra pas vivre comme si elle n'existait pas. Donc, apprendre à vivre avec, ce n'est pas comme si elle n'existait pas. Elle existe! Il faut travailler, il faut s'assurer de suivre les mesures, car elle est là. On le voit. Ça se propage rapidement et là on essaie de mettre le couvercle sur la marmite», explique la préfète de la MRC de La Matapédia, Chantale Lavoie.

Pas moins de 99 cas étaient actifs, mardi, dans la vallée de la Matapédia.

