Fantasy football: des joueurs à choisir pour la prochaine semaine de la NFL

Plusieurs poolers ont vécu un vrai cauchemar lundi, quand ils ont appris que le porteur de ballon Derrick Henry ratera entre six et 10 semaines d’activités en raison d’une fracture à un pied.

La production d’un joueur dominant comme lui est pratiquement impossible à remplacer, mais il existe des options disponibles au ballottage.

Voici plusieurs porteurs de ballon, ainsi que quelques athlètes évoluant à d’autres positions à cibler pour la neuvième semaine d’activités dans la NFL :

Mark Ingram II, porteur de ballon (disponible dans 63 % des ligues Yahoo!)

AFP

À son premier match dans l’uniforme des Saints, Ingram II n’a pas été sensationnel. Le club de La Nouvelle-Orléans a toutefois perdu les services du quart-arrière partant Jameis Winston et devrait se tourner vers Taysom Hill pour la suite. L’an dernier, quand Hill était aux commandes de l’attaque, le jeu au sol est devenu le pain et le beurre de l’équipe. Deuxième derrière Alvin Kamara, Ingram II aura tout de même l’occasion de se faire valoir.

Carlos Hyde, porteur de ballon (disponible dans 93 % des ligues Yahoo!)

AFP

Quand James Robinson est tombé au combat au premier quart du dernier match, les Jaguars de Jacksonville ont fait confiance à Hyde. Le vétéran a participé à 66 % des jeux offensifs de son équipe après la blessure de son coéquipier et amassé 72 verges sur neuf courses et six attrapés. Si Robinson n’est pas en mesure de jouer, Hyde doit être une priorité au ballottage.

Boston Scott, porteur de ballon (disponible dans 79 % des ligues Yahoo!)

AFP

Scott a été le porteur de ballon le plus utilisé par les Eagles de Philadelphie contre les Lions de Detroit. Il en a profité pour amasser 60 verges et deux touchés avec ses jambes. L’athlète de 26 ans devrait encore être le favori face aux Chargers de Los Angeles cette semaine, pendant que Miles Sanders est toujours sur la touche.

Mike White, quart-arrière (disponible dans 98 % des ligues Yahoo!)

AFP

À son premier départ en carrière, White a lancé pour 405 verges et trois majeurs dans un surprenant gain de 34 à 31 des Jets de New York sur les Bengals de Cincinnati. Le jeune homme est présentement en poste en raison de la blessure de Zach Wilson. Peut-il lui subtiliser son poste s’il connait encore ce type de performance? L’avenir le dira.

DeVante Parker, receveur de passes (disponible dans 64 % des ligues Yahoo!)

AFP

Le représentant des Dolphins de Miami a été ciblé à 11 reprises dimanche dernier, lorsqu’il effectuait un retour au jeu après avoir raté trois affrontements. Il a attrapé huit de ses relais pour 85 verges. Parker devrait être capable d’avoir son lot de succès contre les Texans de Houston dimanche prochain.

Pat Freiermuth, ailier rapproché (disponible dans 89 % des ligues Yahoo!)

AFP

Le joueur de première année prend de plus en plus de place dans le plan de match des Steelers de Pittsburgh. Lors des deux derniers matchs des siens, Freiermuth a vu 14 ballons envoyés en sa direction. La semaine dernière, il en a profité pour inscrire son premier touché en carrière.