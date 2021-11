Intoxications au GHB et infractions multiples: permis d’alcool suspendu dans un bar de Grande Allée

La Régie des alcools des courses et des jeux a annoncé la suspension du permis d’alcool du bar l’Expat pour une durée de 28 jours, relativement à plusieurs infractions, dont des cas d’intoxication au GHB qui sont toujours sous enquête par la police.

La décision de la Régie des alcools des courses et des jeux (RACJ) a été confirmée mardi matin, à la suite de l’audience qui s’est tenue lundi. La suspension sera effective dès que le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) aura apposé les scellés à l’établissement de la Grande Allée.

Les motifs de la RACJ sont nombreux et relèvent essentiellement de la santé et la sécurité publique, selon le procès-verbal de la décision: drogue, consommation excessive de boissons alcooliques, transports ambulanciers, non-respect des mesures sanitaires, surcapacité, actes de violence, bagarre et désordre.

13 présumées victimes d’intoxication

Au début du mois d’octobre, Le Journal avait rapporté des épisodes d’intoxication au GHB survenus dans des bars de Québec, principalement à l’Expat.

Une enquête de l’unité des stupéfiants du SPVQ est d’ailleurs en cours, concernant une problématique d’intoxication par GHB constatée à l’établissement. Un enquêteur a rencontré certaines victimes ainsi que certains employés de l’établissement. À ce jour, 13 présumées victimes d’intoxication au GHB, dont une victime qui aurait subi une agression sexuelle, ont été rencontrées.

Entre le 4 juin 2021 et le 1er octobre 2021, les policiers sont également intervenus à l’Expat pour divers manquements concernant des actes de violence, des bagarres et du désordre. Les autorités ont reçu 16 cartes d’appel.

– Avec la collaboration de Jean-François Racine

