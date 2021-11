Iran/nucléaire: le chef de la diplomatie testé positif à un moment clé

Téhéran | Le ministre iranien des Affaires étrangères a contracté la COVID-19, ont annoncé les médias locaux au moment où Téhéran s'est dit prêt à reprendre prochainement les négociations internationales sur son programme nucléaire controversé.

Hossein Amir-Abdollahian, 57 ans, «a été testé positif aujourd'hui au coronavirus», a indiqué dans la nuit de lundi à mardi l'agence de presse Tasnim.

Ce diplomate de carrière avait été nommé en août ministre des Affaires étrangères par le président ultraconservateur Ebrahim Raïssi.

«L'état général (du ministre) est satisfaisant et il poursuit son travail quotidien en quarantaine», a annoncé le porte-parole du ministère Saïd Khatibzadeh, cité par l'agence officielle Irna.

Cette annonce intervient alors que M. Khatibzadeh avait annoncé lundi que les pourparlers sur le nucléaire commenceraient «dans les deux ou trois prochaines semaines».

Téhéran et six grandes puissances ont conclu en 2015 un accord sur le nucléaire qui offrait à l'Iran la levée d'une partie des sanctions occidentales et onusiennes en échange de son engagement à ne jamais se doter de l'arme atomique et d'une réduction drastique de son programme nucléaire.

Mais les Etats-Unis se sont retirés du pacte en 2018 et ont rétabli des sanctions contre l'Iran, qui s'est en réponse progressivement affranchi de ses engagements.

Les négociations pour relancer l'accord sont au point mort depuis juin, mais Téhéran s'est récemment dit prêt à reprendre en novembre les discussions pour le sauver.