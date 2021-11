L'Afro-Américain Eric Adams remporte la mairie de New York

Eric Adams, un Afro-Américain, ancien policier et syndicaliste antiraciste, a été élu maire de New York, ont annoncé mardi soir les chaînes américaines CBS et NBC, se basant sur des résultats préliminaires.

L’élu démocrate de 61 ans a largement battu comme prévu son rival républicain Curtis Sliwa, 67 ans, d’après les premiers résultats diffusés par le bureau des élections de New York. Il devient le deuxième maire noir de l’histoire de la capitale économique et culturelle américaine.

Plus de détails à venir.