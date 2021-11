Le Drakkar vise un deuxième gain d’affilée

BAIE-COMEAU | Pour une des rares fois cette saison, le Drakkar de Baie-Comeau sera en quête d’un deuxième gain d’affilée, mercredi soir, lorsqu’il recevra la visite des Wildcats de Moncton sur la glace du centre Henry-Leonard.

Victorieux dans seulement deux (fiche de 2-7-1-1) de leurs 11 premières parties du calendrier, les patineurs nord-côtiers tenteront de s’inspirer de leur récent triomphe de 6-4 sur le Titan d’Acadie-Bathurst.

Confronté à l’un des clubs de tête du circuit Courteau, le Drakkar a fait preuve de caractère et de combativité pour finalement combler un recul de 4-2 et se sauver avec les deux points devant leurs partisans.

«Les joueurs ont joué avec beaucoup de détermination et d’intensité. Ils ont assumé leurs actions et ils devront continuer de le faire s’ils veulent poursuivre dans la bonne direction», a reconnu le pilote Jean-François Grégoire.

L’entraîneur-chef apprécie davantage le rendement de ses hommes depuis les deux dernières semaines. «Nous venons de récolter des points dans trois de nos cinq derniers matchs. Contre le Titan, nous n’avons pas joué comme un club qui avait peur de perdre et nous avons été les plus agressifs sur la patinoire.»

Le capitaine

Peu à peu, la confiance se manifeste de plus en plus au sein de l’équipage. Plusieurs athlètes ont profité des derniers matchs pour casser la glace et, en même temps, contribuer davantage sur les plans offensif et défensif.

Les jeunes vikings peuvent d’ailleurs s’inspirer de leur capitaine Jacob Gaucher, qui connaît un fort début de saison dans son nouvel uniforme. Auteur d’un bilan de 7-4-11 en 11 parties, l’ancien des Foreurs de Val-d’Or a touché la cible dans ses trois dernières sorties.

«Jacob est un rouage important, un modèle à suivre. C’est un gars qui joue dans le concept de l’équipe et respecte le plan établi. Il travaille fort à chaque match et il en récolte présentement les succès», a ajouté le patron derrière le banc.

En bref

Brillant en relève lors de la récente conquête à domicile, le vétéran gardien de but Olivier Adam sera devant le filet du Drakkar, toujours privé des services du défenseurs Émile Chouinard blessé... La dernière visite des Wildcats à Baie-Comeau remonte au 28 février 2020, quelques semaines avant le début de la fameuse pandémie de COVID-19.