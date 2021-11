Assouplissements annoncés aujourd'hui: le masque disparaîtra des classes au secondaire

Après les bonbons d’Halloween, les bonnes nouvelles. Le gouvernement Legault annoncera aujourd’hui une série d’assouplissements, dont la fin de l’obligation de tenir un registre dans les bars et restaurants, en plus de la levée du port du masque obligatoire en classe à l’école secondaire.

Selon les informations obtenues par notre Bureau parlementaire, l’ensemble des mesures qui feront l’objet d’une conférence de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, à 13 h, entreront en vigueur le lundi 15 novembre.

Dans une dizaine de régions plus touchées par la quatrième vague, l’obligation de porter le masque en classe à l’école secondaire sera enfin levée.

Les élèves devront toutefois continuer de se couvrir le visage dans les espaces communs et lors du transport scolaire.

La levée de cette obligation, imposée dès la rentrée en raison du variant Delta, est rendue possible grâce au taux élevé de vaccination chez les 12 à 17 ans, dont 86 % sont adéquatement vaccinés, et à la stabilisation de la situation observée depuis plusieurs jours dans la plupart des régions.

Les plus jeunes du primaire, qui ne sont pas encore vaccinés, devront pour l’instant continuer de porter le masque. Idem pour les élèves des niveaux supérieurs, au cégep et à l’université, alors que 21 % des 18 à 29 ans n’ont pas encore reçu deux doses.

Fini aussi le registre

Par ailleurs, les tenanciers de bars et les restaurateurs, qui ont regagné hier le droit de fermer aux heures normales et d’opérer à la capacité maximum, ne seront plus obligés de tenir un registre des clients.

Cette contrainte, dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, était décriée par plusieurs restaurateurs, qui devront cependant continuer de contrôler les passeports vaccinaux.

La tenue d’un registre des visiteurs demeurera toutefois obligatoire dans les résidences privées pour aînés.

Il reste à voir ce qu’il adviendra de l’interdiction du karaoké et de la danse dans les bars et discothèques qui en a poussé plusieurs à manifester au rythme de la musique d’un DJ sur le mont Royal, il y a une dizaine de jours.

Passeport vaccinal pour skier

Les mordus de ski seront aussi heureux d’apprendre que leur saison ne débutera pas comme la précédente, avec un nombre limité de laissez-passer et des files d’attente interminables pour accéder à la montagne.

Les stations de ski et les centres de glisse qui disposent d’un remonte-pente pourront enfin opérer normalement, mais leurs clients devront d’abord montrer leur passeport vaccinal.

Le port du couvre-visage (foulard et cache-cou tolérés) sera encore exigé dans les télécabines.

Régions visées par les mesures rehaussées en milieu scolaire

Centre-du-Québec

Estrie

Lanaudière

Laurentides

Laval

Mauricie

Montérégie

Montréal

Outaouais

Dans les MRC des Appalaches, Robert-Cliche, de Beauce-Sartigan, des Etchemins, de Bellechasse et de la Nouvelle-Beauce, en Chaudière-Appalaches

Dans la MRC de La Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent

Évolution du bilan quotidien



Date Cas Décès Hospitalisations Lundi 1er novembre +497 +2 244 (+8) Vendredi 29 octobre +511 +1 250 (-4) Jeudi 28 octobre +478 +5 254 (-3) Mercredi 27 octobre +478 +4 257 (-2) Mardi 26 octobre +340 +4 259 (=)

Source : ministère de la santé et des Services sociaux