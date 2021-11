L’Océanic se méfie des Eagles

RIMOUSKI | Même si les Eagles du Cap-Breton figurent au 17e rang du classement général, le directeur gérant et entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil, estime que son adversaire de mercredi est meilleur que sa fiche ne l’indique.

«C’est une équipe qui possède un avantage numérique dangereux avec des chiffres meilleurs que les nôtres. Il va falloir être disciplinés. Ça fait longtemps que nous n’avons pas joué contre une équipe des Maritimes. Ce sont des formations plus robustes et plus axées sur l’offensive. Ce sera un gros test pour nous, surtout qu’on revient à peine d’un éreintant voyage en Abitibi», a commenté le pilote de la formation rimouskoise après l’entraînement matinal de siens, ce mardi.

Des cas douteux

Serge Beausoleil a indiqué que les défenseurs Frédéric Brunet et Jérémie Biakabutuka ainsi que l’attaquant William Dumoulin représentent des cas douteux pour le match de mercredi. Brunet s’approche d’un retour au jeu. Il patinait à fond de train mardi matin. Il ne manque que le ok du médecin. Biakabutuka et Dumoulin sont gênés par des blessures mineures. Le premier a d’ailleurs raté le 2e match du voyage en Abitibi pour cette raison. «Il a été très solide dimanche dernier, tout comme Tyson Hinds, qui a joué tout un match», a lancé Serge Beausoleil, qui avait également de bons mots pour le trio d’Alexander Gaudio, Ludovic Soucy et Jacob Mathieu. «Cette unité a généré sept chances de marquer et n’en a concédé qu’une. Ce sont des statistiques très importantes pour nous. Au-delà de ses deux buts, l’importance de Gaudio dans l’alignement est capitale. Il nous a manqué lors des deux premiers matchs en Abitibi (suspension)».

Jackson veut en faire plus

Le défenseur de 20 ans, Gabriel Jackson, n’est pas totalement satisfait de son début de saison, lui qui cherche à utiliser sa dernière campagne junior pour attirer l’attention d’une équipe professionnelle. «Je peux en faire plus pour aider l’équipe. Il y a des petits détails que je dois mieux exécuter. Il faut que la rondelle sorte plus rapidement de notre zone défensive. J’apprends beaucoup avec notre entraîneur des défenseurs, Donald Dufresne, notamment sur ces fameux petits détails qui peuvent faire la différence», a commenté le joueur acquis des Olympiques de Gatineau dans l’entre-saison.

En bref

L’attaquant Maxim Coursol est toujours sur la liste des blessés. C’est probablement Patrick Hamrla qui sera devant le filet face aux Eagles, même si ce n'était pas confirmé officiellement mardi matin.