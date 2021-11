CH: un deuxième jeu blanc pour Jake Allen

Le Canadien de Montréal a bien entamé son séjour de cinq matchs à domicile en blanchissant les Red Wings de Detroit par la marque de 3 à 0, mardi soir.

Jake Allen a reçu un bon soutien de sa brigade défensive et des partisans au Centre Bell pour signer son deuxième jeu blanc de la campagne, réalisant 22 arrêts dans la victoire.

Il faut croire que le Canadien a le numéro des Red Wings, puisque des trois victoires qu’il a remportées cette saison, deux ont été obtenues contre la formation du Michigan.

Privé des services de Cédric Paquette (suspendu deux matchs en raison d’un coup à l’endroit de Trevor Zegras, dimanche) et Alexander Romanov (blessure), le Tricolore a joué avec un rythme soutenu dès le début de la partie.

Nick Suzuki a d’abord fait scintiller la lumière après un peu plus de deux minutes de jeu, alors qu’il a récupéré son propre retour pour compter son premier filet de la saison. Il a ensuite mis la table pour Josh Anderson qui a enfilé l’aiguille en échappée. C’en fut ensuite fait des Red Wings.

La Sainte Flanelle n’a plus jamais regardé en arrière par la suite, elle qui a conclu la rencontre avec 41 tirs comparativement aux 22 de Detroit. Brendan Gallagher a ajouté un but dans un filet désert.

Une première

L’attaquant Michael Pezzetta, fraîchement rappelé du Rocket de Laval, vivait son baptême de feu dans la Ligue nationale de hockey. Les experts s’attendaient à un joueur qui apporte beaucoup d’énergie et qui applique le plus de mises en échec possible et c’est exactement ce qu’il a fait. Ses coéquipiers lui ont d’ailleurs fait subir le traditionnel tour de patinoire seul lors de la période d’échauffement.

En 8 min 31 s de temps de glace, il a distribué cinq coups d’épaule et a dirigé deux tirs vers le filet adverse.

Petite inquiétude

Atteint à la tête par un tir de Brett Kulak en première période, Jonathan Drouin a quitté le match pour se diriger vers l’hôpital afin de faire des examens approfondis.

Le Canadien accueillera jeudi les Islanders de New York pour le deuxième d’une séquence de cinq duels consécutifs présentés au Centre Bell.

