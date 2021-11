Mairie de Québec: Gosselin dévoile des appuis, mais ne répond à aucune question

Le candidat à la mairie de Québec, Jean-François Gosselin, a convoqué la presse mardi pour dévoiler une longue liste de personnalités et gens d’affaires qui l’appuient, mais il a refusé de répondre aux questions des journalistes.

L’attachée de presse du chef Québec 21 a vite fait comprendre aux médias qui s’étaient déplacés à Sainte-Foy qu’ils n’auraient pas l’occasion de s’entretenir avec lui et de lui poser des questions au terme de son allocution. Pas question de faire ombrage à l’annonce du jour.

Depuis le début de la campagne électorale, c’est la première fois qu’un candidat à la mairie de Québec, tous partis confondus, refuse de répondre aux questions sur les sujets d’actualité du jour, après avoir lui-même convoqué un point de presse. M. Gosselin, qui se targue d’être le candidat de la « transparence », répondra à « toutes les questions » des médias mercredi, nous a-t-on fait savoir.

La cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, a repris la balle au bond et a rapidement critiqué son adversaire qui se « décrédibilise de jour en jour » avec la « désinformation sur son projet de métro », son comportement « enfantin par rapport aux études sur son projet » et son refus de collaborer avec les journalistes.

Mme Smith a même comparé M. Gosselin à l’ex-président américain Donald Trump. « Une chance qu’il n’a pas un toupet et les cheveux oranges, ça serait à s’y méprendre ! », a-t-elle soufflé par voie de communiqué.

Alain Côté et Marc Bellemare l’appuient

L’ambiance était pourtant bon enfant lors de l’annonce de Québec 21. Plusieurs dizaines de personnes du monde des affaires s’étaient déplacées à l’édifice Delta 3 du boulevard Laurier pour se faire voir avec le chef et montrer leur soutien. Ils étaient plus d’une trentaine, parmi la liste des 62 personnes sur place. Parmi eux, le célèbre hockeyeur des Nordiques Alain Côté qui est également propriétaire d’un commerce de pièces d’auto.

Photo Jean-Luc Lavallée

L’avocat Marc Bellemare n’était pas présent mais il fait également partie de la liste, tout comme le propriétaire de l’Inox sur la Grande Allée, Philippe Desrosiers ainsi que Napoléon Woo, le propriétaire du restaurant Wok N Roll.

Photo Jean-Luc Lavallée

Ceux qui ont pris la parole ont dit l’appuyer essentiellement pour son projet de métro léger et pour ses atomes crochus avec les gens d’affaires. M. Gosselin dit vouloir être le maire de la relance économique post-COVID et se voit comme un partenaire des gens d’affaires à qui il promet un gel de taxes pour deux ans.

M. Gosselin avait déjà annoncé précédemment l’appui de quelques personnalités d’affaires, incluant celui de Martin Boucher du Groupe Boucher qui possède plusieurs Sports Experts, et Pierre Tremblay, le pdg du Groupe JD.

Une guerre d’appuis

Depuis quelques jours, les différents chefs de partis se livrent à une véritable guerre d’appuis et se relancent à qui mieux mieux pour démontrer qu’ils ont le soutien de personnalités importantes au sein de la communauté.

Marie-Josée Savard avait annoncé le week-end dernier qu’elle était appuyée par l’homme d’affaires Jacques Tanguay.

Lundi, elle fait parvenir un communiqué pour dévoiler, cette fois, les appuis du célèbre fondeur Alex Harvey et du musicien Byron Mikaloff, guitariste des Lost Fingers. Elle a récidivé mardi, se targuant de pouvoir aussi compter sur le soutien de Ndèye Marie Fall, ancienne directrice du bureau de l’UNESCO à Québec.

Bruno Marchand, de son côté, a tenté de marquer le coup le week-end dernier en étant entouré de nombreuses personnalités et en dévoilant une lettre d’appui signée par 32 personnes provenant de différents milieux.

Parmi les signataires, outre l’ex-ministre Jacques Dupuis et l’ex-directrice adjointe du cabinet du maire Labeaume Line-Sylvie Perron, on retrouve aussi les noms des anciennes ministres Agnès Maltais et Margaret F. Delisle, de l’ancien député Patrick Huot, du propriétaire du Roc Gyms François-Guy Thivierge et de plusieurs anciens conseillers municipaux.

