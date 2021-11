Marchand veut réactiver le Bureau des relations internationales de la Ville

L'administration Labeaume semble avoir fonctionné sans vision claire pour les missions à l'étranger du maire, constate Bruno Marchand, qui veut réactiver le bureau international aboli en 2015 et partager aux citoyens un plan de match plus cohérent.

Le maire Labeaume a été très présent à l'international pendant ses 14 années à la mairie, mais selon Bruno Marchand, le fil conducteur des missions n'était pas évident. «Le plan, on ne le connaît pas et on ne l'a pas vu. [...] Si on pose la question, ça veut dire qu'on savait pas où on s'en allait», a affirmé le candidat à la mairie Bruno Marchand, en point de presse sur les terrains de l'aéroport Jean-Lesage, mardi.

Il propose pour sa part de réactiver le Bureau des relations internationales aboli en 2015 et de placer à sa tête «un commissaire dont la connaissance du terrain et des enjeux n’est plus à faire». De plus, les intentions seront clairement détaillées, et les retombées des missions rendues publiques. «Le plan de match qu'on va avoir, on va le faire connaître.»

Il compte axer ses actions sur le développement du potentiel culturel et économique, dont l'attraction de sièges sociaux et l'accompagnement des entreprises pour exporter leur expertise.

Aéroport

Il veut aussi resserrer les liens avec l'aéroport. Il a d'ailleurs déjà rencontré le PDG, Stéphane Poirier. Les relations entre la Ville et l'administration aéroportuaire n'ont pas toujours été au beau fixe. Mais dans le nouveau contexte de la reprise économique, M. Marchand promet d'être un «collaborateur» avec l'aéroport. «On sera très participatif là-dedans. Oui, on bénéficie d'une conjoncture qui est différente. Qu'est-ce qu'on aurait fait il y a cinq ans? Bien malin qui peut le prétendre. Il faut être deux pour danser. Mais maintenant, il y a deux joueurs qui veulent danser. On va faire une belle chorégraphie.»

M. Marchand souhaite aussi une meilleure collaboration avec le gouvernement en cette matière, notamment par le biais du ministère des Relations internationales. Sa colistière, Catherine Vallières-Roland, est d'ailleurs cheffe d'équipe dans cette organisation.

