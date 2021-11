Oncologie pulmonaire: un don de 3M$ pour des recherches prometteuses à l’IUCPQ

Un don de 3M$ permet à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) de créer un projet de recherche unique au monde en matière de cancer pulmonaire.

Depuis les 25 dernières années, l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) a mis sur pied l’une des plus importantes collections de tissus pulmonaires humains au monde. Cette collection de tissus s’avère une mine d’or d’informations avec un potentiel de découvertes incomparables dans le domaine de nouveaux traitements contre le cancer le plus mortel.

Le projet LORD permettra de procéder à une caractérisation complète et inégalée des tissus de 4000 patients opérés à l’IUCPQ. À terme, les résultats permettront de meilleurs traitements et une meilleure prévention des cancers.

«On a besoin davantage d’informations [sur ces tissus] pour identifier des nouvelles cibles pour les traitements, ou des nouveaux marqueurs qui vont nous permettre de diagnostiquer et classer ces tumeurs-là et les détecter précocement. Un tel exercice requiert un investissement important. Nous n’avions jamais été en mesure de le faire», explique Dr Philippe Joubert, anatomopathologiste et chercheur à l’IUCPQ-UL.

L’avenir en oncologie pulmonaire

Ces informations permettent aux patients de recevoir des thérapies ciblées, c’est-à-dire des thérapies qui interviennent directement sur les marqueurs décelés dans leurs tissus.

Pour l’heure, c’est environ 10 à 15% des patients qui en bénéficient.

«Mais au fur et à mesure que l’on découvre de nouveaux marqueurs, on va augmenter ce pourcentage-là», s’enchante Dr François Maltais, chef du département multidisciplinaire de pneumologie et chirurgie thoracique.

«L’avenir en oncologie pulmonaire est vraiment là, poursuit Dr Maltais. On espère passer à un pronostic qui, actuellement, est de quelques mois à quelques années, à un pronostic beaucoup plus long. Dans ce domaine, on peut parler de révolution.»

Le nom du projet de recherche porte son nom en l’honneur du généreux donateur, Normand Lord. Le philanthrope est le président-directeur général de l’entreprise STACE, située à Saint-Augustin-de-Desmaures et spécialisée dans la conception et la fabrication des équipements électriques de grande puissance.

M. Lord a choisi d’appuyer le projet de recherche parce qu’il s’est toujours dit impressionné par l’expertise des équipes médicales de l’IUCPQ, «qui sont reconnues parmi les meilleures au monde».

«Ce qui manquait, c’étaient les fonds nécessaires pour exploiter le plein potentiel de cette biobanque. Je me suis donc fait le devoir de les appuyer, car la médecine personnalisée est, à mon avis, le projet rassembleur pour le mieux-être de tous», fait-il valoir.

