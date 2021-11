Plus de 1000 travailleurs aériens non vaccinés suspendus au pays

Plus de 1000 travailleurs de l’industrie aérienne, dont environ 800 chez Air Canada, ont été suspendus sans salaire parce qu’ils ne sont pas complètement vaccinés contre la COVID-19.

Les employés des compagnies aériennes canadiennes devaient être complètement vaccinés le 30 octobre dernier pour être conformes aux règles imposées par le gouvernement fédéral, sous peine de ne plus pouvoir travailler.

Selon le «Globe and Mail», la majorité des 27 000 pilotes, agents de bord et autres employés d’Air Canada ont reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19.

«Nos employés ont fait leur part. Plus de 96 % d’entre eux sont complètement vaccinés. Les employés qui ne sont pas vaccinés ou qui n'ont pas d'exemptions médicales ou autres ont été mis à pied sans solde», a déclaré mardi le chef de la direction, Michael Rousseau, selon des propos relayés par le quotidien.

WestJet aussi

Du côté de WestJet Airlines Ltd, près de 300 des 7300 employés ont été suspendus pour ne pas avoir reçu les deux doses de vaccins.

Le «Globe and mail» a aussi rapporté que Transat AT Inc., qui emploie 2000 personnes, a suspendu 18 employés le 1er novembre parce qu’ils n’étaient pas en mesure de fournir leurs preuves vaccinales.

Selon Christophe Hennebelle, porte-parole de la compagnie aérienne, la plupart d’entre eux étaient des agents de bord.

Rappelons que le gouvernement fédéral exige que les passagers et employés des compagnies aériennes et ferroviaires présentent une preuve de vaccination à compter du 30 octobre 2021. Cette décision vise à réduire la propagation du COVID-19 et à rouvrir les voyages et les frontières en toute sécurité.

Les frontières du Canada sont ouvertes aux voyageurs entièrement vaccinés, mais ils doivent également fournir la preuve d'un test COVID-19 négatif effectué dans les 72 heures avant de monter à bord du vol ou de franchir la frontière terrestre.

