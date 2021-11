Première samedi en ligne: «Parlons Danse» avec Kim Gingras

La danseuse Kim Gingras va embrasser le rôle d’animatrice pour l’émission web «Parlons Danse», dont le premier de quatre rendez-vous sera présenté en direct samedi soir, le 6 novembre, sur la plateforme StudioBizz.tv.

Pour la première, elle accueillera les gars de 3AM, éliminés dimanche dernier à «Révolution» à TVA. Ceux-ci présenteront une chorégraphie accessible au grand public en offrant un cours de danse de 60 minutes, suivi d’un entretien en formule talk-show avec Kim Gingras. Le tout, bien tassé, en 90 minutes.

«On apprend une chorégraphie, qui sera aussi une surprise pour moi, et je vais en profiter pour leur poser des questions sur leur cheminement, leur expérience à "Révolution" et leurs projets», a dit Kim Gingras en entrevue avec l’Agence QMI.

«Les gens sont confortables chez eux, ils vont bouger le divan, faire de la place, inviter leur sœur ou leurs enfants. Personne ne va les regarder et ils vont apprendre une chorégraphie pour le plaisir», a précisé l’artiste.

PHOTO COURTOISIE

De nouvelles avenues à explorer

Pour Kim Gingras, ce projet tombe à point, elle qui, avant même la pandémie de COVID-19, voulait élargir son terrain de jeu en faisant de l’animation, des conférences et de plus en plus de mentorat, pour partager le fruit de ses années de labeur. Après tout, elle a fait partie de l’entourage d’une certaine Beyoncé, en plus de danser aux côtés d’autres gros noms de l’industrie comme Christina Aguilera, Jennifer Lopez et Justin Timberlake.

«Même avant la pandémie, j’étais déjà en transition. Mais pour beaucoup d’amis danseurs ou [pour d'autres à qui j’offre du mentorat] et qui s’apprêtaient à déménager à Los Angeles, ce n’est pas le cas. Ça me fait mal au cœur pour eux», a dit Kim Gingras en parlant du monde de la scène qui a pâti à cause du virus.

Une maison de «Chanteurs masqués»

Les enregistrements de «Chanteurs masqués», émission dans laquelle Kim Gingras signe des chorégraphies en compagnie de son bon ami Vincent Noiseux, lui ont permis de passer un été de rêve, car elle travaillait aussi avec son conjoint Fred St-Gelais, directeur musical de ce succès d’audience de TVA.

«Vincent est venu de Los Angeles et s’est installé à la maison avec nous. Alors, on était une maison de "Chanteurs masqués"», a dit Kim, admettant au détour qu’elle ne serait pas une bonne enquêtrice pour deviner quelles personnalités se cachent sous les costumes flamboyants.

Pour assister à la première émission de «Parlons Danse» le 6 novembre, à compter de 19 h, il faut se rendre en ligne sur la plateforme StudioBizz.tv et acheter son billet. On ne connait pas encore les invités du deuxième et du troisième rendez-vous, mais le 27 novembre, pour la finale, c’est Jean-Marc Généreux de «Révolution» qui sera à «Parlons Danse» pour offrir une classe de maître.