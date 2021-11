Procès de la belle-mère: le récit du fils de l’accusée entendu en cours

Le fils de la belle-mère de Granby a raconté, dans les heures suivant la mort de sa demi-sœur, avoir vu cette dernière ligotée avec du ruban gommé au cours de la nuit fatidique, ont appris les jurés mardi au palais de justice de Trois-Rivières dans le cadre du procès pour meurtre au deuxième degré de la belle-mère.

L’adolescent, âgé de 14 ans à l’époque, a tenu ces propos en s’entretenant avec l'enquêteur Carl Morin de la Sûreté du Québec le jour des évènements, le 29 avril 2019.

Tout comme le petit frère de la fillette, l'adolescent habitait la maison et était présent sur les lieux du drame quand le corps inanimé de l'enfant a été découvert.

Le jeune homme apparaît réceptif, calme et réfléchi dans la vidéo, compte tenu des circonstances. «Ma sœur est spéciale, mais pas dans le bon sens [...]. Elle frappe les amis à l'école, vole leur boîte à lunch [...]. La commission scolaire l'a foutue dehors il y a deux mois [...]. Depuis, ma mère qui lui fais l'école à la maison», peut-on l'entendre dire sur la vidéo.

La veille des évènements, le dimanche, elle aurait tenté plusieurs fois de s'enfuir de sa chambre où elle était confinée, parce qu'elle disait avoir faim et souhaitait aller vivre dans une autre famille.

Dans la nuit, elle a réussi à sortir par la fenêtre. C'est par la suite qu'elle a été attachée avec du ruban adhésif.

«Elle avait les bras et les jambes attachés avec du tape; elle pouvait juste bouger la tête [...]. Je suis reparti me coucher», a raconté l’adolescent.

Environ sept ou huit heures plus tard, il a été réveillé par des cris de panique.

«J'ai entendu crier; arrivé dans la chambre, elle était à terre, elle ne respirait plus [...]. Ma mère a dit "oh my God, c'est de ma faute {...}. On va me blâmer parce que j'ai aidé à mettre du tape"».

Épris par des remords de conscience, l'adolescent avait demandé à revoir l'enquêteur le soir même avant de quitter le poste de police pour lui mentionner un détail important qu'il n'avait pas osé dire dans sa déclaration initiale, pour protéger ceux qu'il aime.

Selon lui, la fillette, au moment d'être découverte inanimée, était recouverte de ruban adhésif de la tête aux pieds, incluant le visage, son nez et sa bouche.

La femme de 38 ans subit depuis deux semaines son procès pour le meurtre au deuxième degré et séquestration de la fillette de 7 ans, décédée dans des circonstances troublantes en avril 2019 à Granby.

Selon la poursuite, l'accusée aurait séquestré la petite victime en l'enrobant de ruban adhésif, causant ainsi sa mort.