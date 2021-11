Référendum au Maine: les opposants au projet d'Hydro en avance

Si la tendance se maintient, Hydro-Québec devra se trouver une autre option pour son projet de ligne à haute tension vers le Massachusetts, alors qu’une majorité de votes dépouillés dans le cadre d'un référendum s’avère contre le projet.

• À lire aussi: Jour de référendum dans le Maine pour Hydro-Québec

• À lire aussi: Besoins en électricité: François Legault mise sur l’éolien

• À lire aussi: Les besoins en électricité grimpent trop rapidement au Québec

Avec 43 % du vote dépouillé, 61 % des Mainois sont en faveur de vouloir interdire la construction de ligne à haute tension dans la région, contre 39 % qui penchaient pour laisser le projet aller de l’avant. Plus de 100 000 personnes se sont prévalues de leur droit de vote par correspondance.

«Tous nos efforts sont déployés pour faire sortir le vote. Pour ce qui est de l’issue de la consultation, on va attendre d’en prendre connaissance, mais selon notre lecture, c’est serré», a affirmé au «Journal de Montréal» la porte-parole de la société d’État Lynn St-Laurent, quelques heures avant le vote.

Le projet de ligne d’interconnexion Appalaches-Maine doit s’étaler sur 233 kilomètres au Maine et acheminer 9,45 térawattheures annuellement vers le Massachusetts. Une fois construite, elle est supposée réduire les gaz à effet de serre de 3 millions de tonnes métriques, l’équivalent d’enlever 700 000 voitures de la route, selon Hydro-Québec.

Une campagne agressive contre le projet

En plus d’une forte opposition par l’industrie pétrolière et gazière, l’argument de réduction des gaz à effet de serre d’Hydro-Québec n’a pas réussi à convaincre les groupes environnementaux de la région.

«[Ils] enverront simplement de l'électricité au Massachusetts via le Maine, mais ils fourniront à tous leurs autres clients de l'énergie fossile ou tout autre énergie dont ils disposent», a déclaré sur les réseaux sociaux, Sandi Howard, leader du mouvement d’opposition au projet. Professeure de musique au New Hampshire, elle affirme vouloir défendre l’environnement et croit que la ligne ne servira pas les habitants du Maine, seulement ceux du Massachusetts.

La société d’État a contredit l’affirmation.

«On a dit notamment que la ligne allait brancher directement le Massachusetts. Or, on a omis de dire que la ligne va alimenter l’entièreté de la région», a souligné Mme St-Laurent.