Retrait du masque au secondaire: «pourquoi un tel empressement?», demande un pédiatre

Bien que les jeunes du secondaire soient majoritairement vaccinés à 86 %, le retrait du port du masque obligatoire en classe arrive-t-il un peu trop rapidement?

«Je ne suis pas dans le secret des Dieux, mais je ne suis pas certain de comprendre l’empressement», explique le Dr Olivier Drouin, pédiatre au CHU Sainte-Justine, en entrevue avec Mario Dumont.

«Ce groupe-là est très bien vacciné, ça peut faire du sens de diminuer un petit peu les restrictions. D’un autre côté il ne faut pas oublier que ces 12 à 17 ans ont beaucoup de petits frères et petites sœurs à la maison qui ne sont pas encore vaccinés. La vaccination va se mettre en branle dans les prochaines semaines. Pourquoi on n’a pas attendu quelques semaines de plus le temps de vacciner les 5 à 11 ans? Comme ça, on est sûrs que tout le monde, toute la famille est vaccinée», explique le pédiatre.

Il dit espérer que le retrait du masque obligatoire en classe n’amènera pas une augmentation de cas de COVID chez les plus jeunes.

«On va se croiser les doigts»

Le port du masque permet aussi de protéger comme les autres virus respiratoires, qui sont en forte augmentation au cours des dernières semaines au Québec.

