Témoins d’infractions, des candidats promettent d’en faire plus pour les piétons sur Charest

Au lendemain d’un grave accident impliquant un piéton sur le boulevard Charest, plusieurs candidats du district Saint-Roch-Saint-Sauveur ont été témoins d’infractions à la même intersection dangereuse et promettent à l’unisson de corriger le tir.

L’enjeu de la sécurité routière s’est invité à nouveau dans la campagne électorale, mardi, à la suite d’un accident qui a failli coûter la vie à un piéton, fauché par un véhicule à l’intersection de la rue Marie-de-l’Incarnation la veille.

Cette intersection «accidentogène» a déjà été ciblée par la Ville de Québec dans sa Stratégie de sécurité routière 2020-2024 et les analyses sont en cours pour déterminer la nature de l’intervention qui y sera effectuée. «Tel que déjà annoncé, l’intervention à cette intersection est une priorité pour la Ville», a indiqué le porte-parole Wendy Whittom.

Photo Stevens LeBlanc

Les citoyens du quartier en ont assez d’attendre. Ils dénoncent depuis plus de cinq ans la configuration de cette intersection, à l’entrée de la ville. Hier, lors d’une mobilisation citoyenne en fin d’après-midi, la grogne était palpable.

«Traverser Charest, c’est comme traverser un champ de mines. Il y a un débit trop important ici. Je rêve qu’on se donne une entrée de ville sur le sens du monde. Il faut réduire le nombre de voies et redonner une place aux piétons», a lancé la présidente du conseil de quartier de Saint-Sauveur, Myriam Nickner-Hudon.

«La répression, ça ne marche pas. Ça prend des aménagements physiques pour réduire les risques d’accidents parce que la police n’est pas tout le temps là», a renchéri Guillaume Béliveau-Côté du Comité de citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur.

Photo Stevens LeBlanc

Les candidats interpellés

Plusieurs candidats du district se sont pointés sur les lieux et ont pu observer de leurs propres yeux des infractions durant la mobilisation. Le Journal a aussi témoin de comportements dangereux. Un automobiliste a notamment coupé le passage aux piétons qui avaient pourtant un feu prioritaire. «C’est absolument terrifiant», a résumé Jackie Smith, de Transition Québec, seule cheffe de parti à avoir accepté l’invitation des citoyens.

Tous ont convenu qu’il fallait intervenir. «On fait des démarches depuis plusieurs années puis ça ne change pas», se désole la candidate indépendante du district Alexandra Tremblay.

«C’est clair qu’il y a une problématique et qu’il faut agir pour éviter des drames. Moi, je passe ici de façon régulière, je viens faire mon épicerie ici et il y a beaucoup de gens qui passent sur la rouge et ne respectent pas la lumière des piétons», observe la candidate de Québec 21 dans le district, Marie-Josée Proteau.

Photo Stevens LeBlanc

Le candidat d’Équipe Marie-Josée Savard, Paul-Christian Nolin, a lancé la balle dans la cour du conseiller du district, interpellé à moult reprises depuis 2016. «Ça demande de toute évidence une intervention policière pour commencer. On ne veut pas que des évènements comme ceux-là se reproduisent. Je ne sais pas quel suivi a été fait par le conseiller municipal... Il va falloir que ça soit analysé», a lancé l’ancien attaché de presse du maire Labeaume.

Lachance dénonce l’«immobilisme»

Le principal intéressé, qui représente désormais la bannière de Québec Forte et Fière, dit avoir tenté de changer les choses lorsqu’il était au pouvoir et affirme que son ancien parti, Équipe Labeaume, n’a pas adopté une stratégie de sécurité routière assez costaude.

«J’ai toujours été transparent avec les comités de citoyens et je leur ai toujours expliqué où ça bloquait», a réagi Pierre-Luc Lachance. «L’administration n’avait pas le mot d’ordre de changer cette culture-là. Moi, c’est ce que j’ai senti. J’ai essayé de changer les choses à l’interne et je me suis frappé le nez trop souvent à cet immobilisme-là. Ça prend un courage politique», a-t-il largué.

«La problématique est plus profonde et ce n’est pas à coup de pubs qu’on va changer la culture à Québec. Dans un quartier central comme Saint-Roch-Saint-Sauveur, le tout à l’auto n’a plus sa place. On doit revoir la configuration», a-t-il martelé.

– Avec la collaboration de Dominique Lelièvre

À voir aussi