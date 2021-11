Temps des Fêtes: les Québécois dépenseront plus dans les cadeaux et les voyages

Les Québécois dépenseront sans compter pour renouer avec les voyages et passer du temps avec leurs proches à l’occasion de la période des Fêtes, après une année et demie de confinements et de restrictions en raison de la pandémie de COVID-19.

C’est du moins ce que prévoit la firme Moneris qui a établi ces priorités en se basant sur la façon dont les consommateurs québécois ont dépensé leur argent ces 18 derniers mois.

Durant la seconde moitié de 2020, les Québécois ont dépensé beaucoup dans les activités de plein air, de sports et de loisirs, et dans les rénovations.

Avec l’assouplissement des restrictions et la progression des taux de vaccination contre la COVID-19, les Québécois ont envie de vivre des expériences avec leur famille et leurs proches.

Durant la période estivale, Moneris a relevé des hausses importantes par rapport à une année plus tôt pour la fréquentation des salles de cinéma (+360 %), les parcs d’attractions (+145 %) et les salles de quilles (64 %).

Selon le fournisseur de paiement par carte de débit et de crédit, les achats de billets d’avion ont bondi de 400 % et les réservations d’hôtel de 45 % par rapport à l’été dernier, renseignant sur l’irrésistible envie de voyager chez les Québécois.