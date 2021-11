Tramway de Québec: «L’équipe Savard a tué l’acceptabilité sociale du projet», accuse Rousseau

Jean Rousseau est revenu à la charge mardi avec son idée de soumettre le tramway à un référendum dans un premier mandat, seule façon de rallier la population au projet à son avis.

«On va se donner un an pour regarder le projet, l’étudier, arriver avec des contre-propositions et soumettre ça à la population. On en est rendu là. L’équipe Savard a tué l’acceptabilité sociale du projet de tramway», a accusé le chef de Démocratie Québec.

Il soutient qu’il va continuer de se battre pour doter la Ville de Québec d’un tramway, mais qu’il ne peut pas accepter le projet dans sa forme actuelle.

Il réfute l’idée qu’un référendum va faire mal au projet en créant de nouveaux délais.

«C’est la ligue d’improvisation. On vient d’apprendre que ça coûte 600 millions de dollars de plus. Est-ce que je vais à tout prix accepter ce qui est sur la table pour éviter d’attendre une autre augmentation de 400 millions en bout de ligne? Non.»

Sans «rebâtir à zéro», il veut répondre «aux craintes des citoyens». Il croit que «des gens qui appuyaient le projet de tramway décrochent» parce qu’ils ne se sentent pas écoutés.

«La véritable consultation, ce sera un référendum», tranche M. Rousseau. «Les gens sont écoeurés à Québec de participer à des consultations bidon. Ils ont donné dans cet opéra-comique.»

3e lien

Ce référendum porterait également sur le projet de 3e lien, qu’il veut toujours voir être transformé en métro entre les deux rives.

Il pense que la sortie de sept experts de l’Université Laval pour critiquer les «faussetés» du tunnel caquiste milite en faveur de son idée de référendum.

«Je pense que ça montre qu’il faut qu’il y ait un débat sérieux sur le 3e lien, tout comme on doit l’avoir sur le tramway. C’est pour ça que je mets de l’avant un référendum.»

À ses yeux, la tenue du référendum est aussi souhaitable, car il anticipe que le prochain conseil municipal sera minoritaire et qu’on ne peut donner un «chèque en blanc» au prochain maire ou à la prochaine mairesse.

Est-ce à dire qu’il ne se croit pas capable de faire élire une majorité de candidats le 7 novembre? «Je veux être réaliste. On va en faire élire, c’est clair, mais voyant ce qui se passe, il y a énormément d’indécis», juge M. Rousseau.

Nouvelles-Casernes

Le chef de Démocratie Québec a fait ces remarques en marge d’une annonce près des Nouvelles-Casernes, le plus ancien ouvrage militaire mis en place sous le régime français en Amérique du Nord, dans le Vieux-Québec.

Celles-ci font l’objet de travaux de consolidation de 20 millions $ depuis plusieurs années, mais on ne leur a pas trouvé de vocation à ce jour, malgré la tenue de plusieurs consultations.

Jean Rousseau propose que la ville mandate une firme externe pour évaluer la faisabilité d’y installer un nouvel espace touristique centré sur un Institut culinaire et la découverte des produits du terroir québécois.

«Québec est une destination gastronomique. On doit miser là-dessus. Les gens viennent pour nos restaurants et leur qualité, mais il faut avoir des chefs et c’est notre défi à l’heure actuelle. On ferait d’une pierre d’un coup, c’est-à-dire, oui, former la relève, mais en même temps créer une attraction supplémentaire autour de nos produits», estime-t-il.

