Trudeau milite pour un prix mondial sur le carbone

GLASGOW | Justin Trudeau a profité de son passage à la COP26, en Écosse, pour tenter de convaincre ses homologues d’imposer un tarif mondial sur le carbone, à l’image de ce qui se fait au Canada.

• À lire aussi: Besoins en électricité: François Legault mise sur l’éolien

Le premier ministre canadien a quitté Glasgow, mardi, sans réussir à rallier les autres chefs d’État à sa vision, mais les négociations se poursuivront après son départ, a-t-il fait valoir.

M. Trudeau plaide pour un prix mondial sur les gaz à effet de serre afin que la production d’un bien ne soit pas moins dispendieuse dans les pays aux règles environnementales moins contraignantes.

«On sait, par exemple, que l’aluminium fait au Canada, au Québec, est l’aluminium le plus propre au monde», a-t-il illustré. Mais celui-ci est en compétition avec des fabricants étrangers qui utilisent «des processus plus nocifs pour l’environnement».

«Et donc, nous sommes à un désavantage parce qu’on est en train de faire de meilleures choses pour l’environnement, pour les citoyens», a déploré M. Trudeau en conférence de presse.

Alors que 20% des émissions mondiales de GES sont présentement couvertes par une sorte ou une autre de tarification du carbone, il souhaite faire grimper cette proportion à 60%.

Toutefois, il manque un allié de taille pour réaliser le plan du Canada : le président américain Joe Biden n’envisage pas une telle tarification pour réduire les émissions de GES de son pays.

Dans la plupart des provinces canadiennes, une taxe est imposée sur le carbone (notamment à la pompe), tandis que le Québec compte plutôt sur un système de bourse qui permet de compenser les GES avec des réductions réalisées en Californie.

Entente sur la déforestation

Par ailleurs, Justin Trudeau a reconnu que l’entente conclue mardi avec une centaine de pays pour mettre fin à la déforestation aura des impacts au Québec et ailleurs au Canada.

De la même façon, l’engagement d’Ottawa de réduire les émissions de méthane de 30% d’ici 2030 et de mettre fin aux émissions de GES du secteur pétrolier d’ici 2050 affecteront l’Ontario et l’Alberta.

Mais le premier ministre fait appel au sens de l’innovation des Canadiens, face à une crise climatique qui nécessitera des modifications importantes de l’économie.

Énergie nucléaire

Fait plus étonnant, M. Trudeau n’a pas fermé la porte à l’utilisation de centrales nucléaires pour sevrer le Canada des énergies fossiles.

«Nous allons avoir besoin d’explorer pleinement toutes les différentes alternatives pour tenter de nous sortir des énergies fossiles en tant que planète, à temps pour prévenir une hausse des températures de plus de 1,5 degré Celsius, a-t-il déclaré. Ça signifie investir plus dans l’éolien, investir plus dans le solaire et, oui, explorer le nucléaire.»

Sur scène à ses côtés, son nouveau ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, s’est pourtant fait connaître durant ses années de militance écologiste pour son opposition à l’alternative nucléaire.