Tueur à gages présumé : il veut mettre fin à son procès

Le présumé tueur à gages Frédérick Silva veut mettre fin à son procès pour quatre meurtres, en admettant que la Couronne a la preuve nécessaire pour qu’il soit déclaré coupable.

« Ce sera fait sur la base d’un exposé conjoint des faits qui sera produit ultérieurement », peut-on lire dans un document de cour produit ce mardi au procès de l’assassin allégué.

Silva, 41 ans, est considéré par la police comme un tueur à gages qui aurait liquidé trois individus entre octobre et décembre 2018, à Montréal et Laval.

Tueur à gages allégué

Et en plus de ces meurtres, il aurait tenté de tueur le chef mafieux Salvatore Scoppa à la sortie d’un restaurant à Terrebonne le 21 février 2017. Dans une spectaculaire vidéo présentée en preuve lors du procès, on peut voir le tireur s’approcher du chef de clan, qui l’aperçoit à la dernière seconde. Scoppa est alors vu prendre ses jambes à son cou pour éviter désespérément d’éviter les balles.

La victime avait été atteinte au bras, mais ses blessures n’avaient pas mis sa vie en danger.

Mais si le tireur, identifié par la police comme étant Silva, a manqué son coup, ça n’a pas été le cas pour trois autres cibles, soit Alessandro Vinci, Yvon Marchand et Sébastien Beauchamp, qui est un ancien membre des Rockers, le défunt club-école des Hells Angels.

Nuance

Le procès, prévu pour durer trois mois, avait commencé en septembre. Or, la déclaration de ce matin risque de couper court au processus, qui devrait se solder par un verdict de culpabilité.

« Il ne plaide pas coupable, il reconnaît que la Couronne pourra se décharger de son fardeau », a expliqué l’avocate de Silva, Me Danièle Roy.

La nuance est très importante puisqu’en agissant ainsi, Silva conserve son droit de porter le dossier en appel, s’il le souhaite. Quand un accusé plaide coupable, à moins de circonstances exceptionnelles, ce droit est généralement perdu.

Et dans le cas de Silva, la Couronne et la défense devront s’entendre sur un exposé conjoint des faits, qui sera présenté au juge Marc David dans deux semaines.

« Le juge devrait alors le déclarer coupable », a expliqué Me Roy.

L’étape suivante sera alors de lui infliger une sentence. Mais cela ne mettra pas fin à l’ensemble des procédures judiciaires, puisque Silva doit subir un autre procès en 2022, cette fois-ci pour le meurtre de Daniel Armando Somoza-Gildea, survenu en mai 2017.

Il avait été arrêté en février 2019, alors qu’il était l’un des hommes les plus recherchés au pays.

-Avec Antoine Lacroix