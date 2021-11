Un moment charnière dans la gastronomie québécoise

La tenue d’Expo 67 a été un événement marquant pour la gastronomie québécoise. Le Festival Cuisine, cinéma et confidences soulignera cet important moment lors de sa 4e édition qui se déroulera du 5 au 7 novembre à Baie-St-Paul.

«Expo 67 a été crucial dans l’évolution de notre gastronomie. Il y avait, avant la tenue de cet événement, quatre restaurants internationaux au Québec. On regarde où nous sommes rendus aujourd’hui et c’est fantastique», a raconté Lucie Tremblay, directrice et fondatrice du Festival, lors d’un entretien.

Le chef français Jean-Paul Grappe, invité d’honneur de cette quatrième édition, est arrivé au Québec, en 1966, pour préparer les services de restauration du Pavillon de la France. Il devait être de passage pour quelques mois. Il est demeuré au Québec et il est devenu un personnage important de l’histoire de la gastronomie québécoise.

PHOTO COURTOISIE

Le documentaire Expo 67 mission impossible sera présenté, samedi, à 9h30, à la salle Multi de l’Hôtel Le Germain. Le film revient sur cette folle aventure avec des témoignages des acteurs de première ligne et le compte à rebours qui a mené à l’ouverture le 28 avril 1967.

«C’est un bijou et c’est fait comme un thriller. C’était la période où tout était possible et où on n’avait pas peur des défis. C’était incroyable», a fait remarquer Lucie Tremblay.

La projection sera suivie par une conférence de l’historien Roger Laroche sur l’impact d’Expo 67 sur la gastronomie québécoise.

La 4e édition du Festival soulignera aussi, vendredi, lors de la soirée d’ouverture, le centenaire d’une institution québécoise avec le documentaire 100 ans de la SAQ. Présenté, il y a un an, sur les ondes de la chaîne Historia, le documentaire s’intéresse à l’évolution de la société d'État, de la Commission des liqueurs, à la Régie des alcools, jusqu’à la SAQ. Francis Reddy sera à l’animation de cette soirée d’ouverture.

On retrouve aussi au programme les films C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée, ABE, Cruella, La Belle et le clochard, pour les plus jeunes, et les documentaires Les Parfums, Le Nez de Kim Nguyen, Chiliheads, Fous de piments forts de Julien Fréchette qui seront présentés à la Maison mère, à la salle Multi et au Musée d’art contemporain.

La Microbrasserie Charlevoix a concocté, pour l’occasion, une bière, la CCC, pour cette quatrième édition et qui sera disponible, à partir de vendredi, pour une durée limitée, dans la région de Charlevoix.

L’édition 2021 devait, à l’origine, être consacrée à l’Italie. L'annulation de l’édition 2020 a modifié les plans de la petite organisation.

«L’édition 2021 est une déclaration d’amour à nos producteurs, chefs et gens de la restauration qui l’ont eu tellement dur durant la pandémie. L’idée était de faire un clin d’oeil à notre gastronomie. C’est épouvantable, ce qu’ils ont vécu. On voulait leur dire qu’ils sont importants dans nos vies.», a laissé tomber la directrice et fondatrice de l’événement.

La programmation détaillée est en ligne à l’adresse cuisine-cinema-et-confidences.com