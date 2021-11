Un monde parallèle, l'enfer sur terre

Il fallait s’y attendre, car en ces matières, le pire est à peu près certain.

Facebook lancera donc sa plateforme Meta. Résumons la chose : nous serons appelés à vivre de plus en plus dans un univers virtuel, dédoublé, dans lequel nous nous projetterons sous la forme d’un avatar.

Ce monde nouveau, auquel nous serons connectés par casques et autres innovations technologiques, vampirisera progressivement notre existence, comme le souligne Sylvain Fort, dans l’hebdomadaire français L’Express.

Virtuel

La vie réelle, la vie vraie, la vie corporelle, la vie avec ses aspérités, ses odeurs et ses rondeurs, celle de l’humaine condition depuis la nuit des temps, semblera, pour les technolâtres, de plus en plus fade. On la jugera archaïque.

On suppose même que d’ici un temps, ceux qui refuseront de basculer dans cet univers fait de réunions virtuelles, de balades virtuelles, d’explorations virtuelles, et on le devine, de sexualité virtuelle, seront traités comme des résidus d’un autre temps, comme des humains archaïques, préhistoriques, comme le bois mort de l’humanité, en fait. On les traitera comme de nouveaux Amish.

Mais ne nous trompons pas : si nous sommes prêts à y basculer, c’est que nous sommes déjà conditionnés en profondeur par ce nouvel univers technologique. La colonisation intégrale de l’existence par les réseaux sociaux et les jeux vidéo nous a préparés à cette capitulation des âmes et des corps.

L’homme privé d’écran sent déjà qu’il manque d’air. Il est en situation d’asphyxie technologique.

Désincarnation

Des philosophes s’autoproclamant subtils nous annonceront que ce monde dissocié, désincarné, est une chance pour l’émancipation humaine.

Elle permettra aux infirmes, aux déclassés, aux mutilés, de renaître en cette vie comme s’il s’agissait d’une autre vie. Ils deviendront maîtres fantasmés de leur propre vie.

On voudra y voir le visage du paradis. Je ne parviens pas à ne pas voir dans ce monde parallèle l’enfer sur terre.