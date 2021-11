VIENNEAU, Doris



À Québec, le 21 octobre 2021, à l'âge de 61 ans, est décédée madame Doris Vienneau, conjointe de M. Pierre Benoît Trottier, fille de feu dame Esther Benoît et de feu monsieur Percy Vienneau. Elle demeurerait à Loretteville, Québec. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Pierre Benoît, ses sœurs et frère: Joyce (Richard Nickerson), Louise (Gordon Malloy), Yvonne (John Shannon), Yvette (John Laflamme), Robert et Ann, ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Trottier (spécialement Dominique), neveux et nièces, plusieurs collègues et amis(es) dont Louise, Danielle, France et Mme Rousseau, ainsi que son chat adoré Jazz. Un remerciement spécial à son neveu John Jr ainsi qu'au personnel de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec et à l'équipe des soins palliatifs du centre hospitalier Chauveau.