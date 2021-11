PRONOVOST, Claudette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 octobre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Claudette Pronovost, conjointe de M. Henri Moffet. Autrefois de Saint-Grégoire-de-Montmorency, elle demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 13h50.et de là au cimetière Saint-Louis-de-Courville.Elle laisse dans le deuil outre son conjoint Henri; sa fille Johanne, ses petits-fils: Nicolas et Sébastien; son frère, sa sœur et sa belle-sœur: feu Gérald, Jean-Paul (Denise Huot), Doris; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moffet: Louise (Benoît Gagnon), Fabien (Louise Comeau), Gaston (Louisette Leblanc), Jean (Line Landry); son filleul et ses filleules: Éric, Nancy et Josée ; son neveu Dave; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant qui ont eu soin de Mme Pronovost, pour les bons soins prodigués et leur dévouement.