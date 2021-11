Acheter un «citron»: le cauchemar d'un jeune conducteur

Plus que jamais, les pénuries de matériaux et les enjeux de main d’œuvre forcent les consommateurs à s’armer de patience. Mais imaginez la frustration si vous croyez faire l’acquisition d’un véhicule qui vous fait voir de toutes les couleurs.

C’est ce qui est arrivé à Sébastien, lorsqu’il a fait l’achat d’un véhicule utilitaire sport hybride, l’été dernier. L’homme dans la vingtaine s’est vite rendu compte qu’il s’est fait passer un véritable citron.

Le VUS est coincé dans la cour du concessionnaire depuis plusieurs mois maintenant. Du catalyseur au moteur, l’expérience s’avère un cauchemar et il se serait bien passé de tout le stress que cela lui a causé.

«Je l’ai conduit une dizaine de jours depuis le 7 juillet, a-t-il raconté au journaliste Pierre-Olivier Zappa, de TVA Nouvelles, dans le cadre de l’émission À vos affaires.

«C’est un véritable citron. Dès qu’on remplace une pièce, un autre morceau tombe, et ainsi de suite. Ça fait probablement quatre ou cinq fois que je le retourne au garage.»

C’est le cas de le dire, le véhicule de marque Kia que s’est procuré Sébastien tombe en ruine.

«Une pompe à eau qui refroidit le moteur, après ça à la mi-août, on fait un traitement pour retirer des bulles d’air, puis le 30 août je le ramène pour changer le moteur et on est encore ici.»

Plus de cinq visites au concessionnaire

La sécurité a aussi été un désagrément majeur. Sébastien conduisait sa nouvelle voiture sur la route pour la deuxième fois lorsqu’une fumée a émané du capot.

«Aucun témoin lumineux ne s’est allumé et lorsque je me suis immobilisé à un feu rouge à Saint-Eustache, une méchante fumée (s’échappait). Je vous le dis, je n’ai jamais vu ça!»

En réponse à tous ces pépins encourus, le concessionnaire Kia répond qu’il attend les pièces, mais celles-ci tardent à arriver, puisqu’elles sont chez le manufacturier.

De son côté, Kia Canada a dit ne pouvoir «rien faire» puisque les pièces sont commandées. La politique et les garanties du fabricant coréen couvrent la réparation seulement.

Sébastien a fait preuve de bonne foi et de patience à l’égard du concessionnaire, mais il demande maintenant qu’il se rende à l’évidence.

«Après quatre ou cinq visites et que le problème ne se règle pas, il est temps qu’on réalise que le véhicule ne se répare pas et qu’il est carrément défectueux.»

Seul point positif, le concessionnaire lui fournit un véhicule de courtoisie, mais de qualité inférieure pendant qu’il continue de payer des mensualités de plus de 500$.