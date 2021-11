Année record pour le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, sur la Côte-Nord, a connu une saison record, faisant de lui une destination touristique incontournable dans la Manicouagan.

Le Parc a accueilli pas moins de 17 500 visiteurs au cours de la dernière saison touristique, soit 7000 de plus que la saison dernière qui représentait aussi un record.

Malgré un bond fulgurant de 66 % de son achalandage au cours de la dernière année, le financement de l’organisme reste toujours précaire. Le Parc Nature doit compter sur l’autofinancement, et le sociofinancement pour garnir les coffres.

Le directeur général, Denis Cardinal, a souligné vouloir continuellement améliorer son offre touristique. D’ici 2023, un nouveau bâtiment d’accueil et d’interprétation quatre saisons, qui devrait être annexé au nouveau bâtiment sanitaire, pourrait voir le jour.

Au cours de la dernière année, l’offre d’hébergement en nichoirs géants et les locations de terrains de camping ont été plus populaires qu’à l’habitude. Un phénomène que M. Cardinal espère voir se poursuivre les saisons prochaines et qu’il continuera d’attirer les Québécois et les Européens quand les frontières seront pleinement ouvertes.