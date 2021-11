DEGAN, Agathe Lemieux



Au CHUL de Québec, le 28 octobre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Agathe Lemieux, épouse de feu monsieur Stefano Degan. Elle était la fille de feu dame Melvina Blondin et feu monsieur John Joseph Lemieux. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 16 h.. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Marie, Jackie et Joseph Lemieux (Vivianne); sa belle-sœur Anna Degan et sa famille en Italie; ses nombreux neveux et nièces, plus spécifiquement sa nièce Sylvie Després qui a pris soin d'elle jusqu'à son décès; ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Stefano Degan de même que ses nombreux frères et sœurs: Aline, Alexandre, Blaise, Fabien, Jeanne-D'Arc, John-James, Marianne, Martin, Rebecca et Simon. La famille tient à remercier le personnel soignant, sanitaire et de soins palliatifs du département de cardiologie B-1 au CHUL pour leur empathie, leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du CHU de Québec (Pavillon CHUL), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.