Climat: Jean Chrétien veut des changements, mais demeure réaliste

L’ancien premier ministre Jean Chrétien aimerait que les leaders du monde «en fassent plus» pour lutter contre les changements climatiques, mais demeure réaliste sur leur capacité à agir.

• À lire aussi: COP26: le Québec se paie une pub dans un grand quotidien écossais

• À lire aussi: 5 milliards $ pour électrifier la moitié des autobus urbains du Québec d'ici 2030

«On ne peut pas demain arrêter toutes les automobiles qui fonctionnent à la gazoline et les autobus et les camions qui fonctionnent au diesel. Ça ne se fait pas du jour au lendemain», a-t-il imagé au micro de Philippe-Vincent Foisy sur QUB Radio, mercredi.

«C’est facile d’être le coach du lundi matin, mais ceux qui sont sur la glace, ce sont eux qui doivent mettre la "puck" dans le net!», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, même avec le recul, Jean Chrétien se dit fier de son bilan en matière d’affaires autochtones et il a réitéré n’avoir rien su des mauvais traitements infligés aux enfants dans les pensionnats alors qu’il était ministre des Affaires indiennes.

«Regardez ma carrière et vous allez en voir énormément d’empathie, toute ma vie. C’est moi qui leur ai permis d’avoir l’éducation en langues autochtones [...]. À un moment donné, les Indiens, [Pierre Elliot] Trudeau voulait me changer après quatre ans et les Indiens ont demandé de me garder et je suis resté deux ans et demi de plus. Ils ne voulaient pas me perdre», a relativisé l’ancien premier ministre.

À voir aussi